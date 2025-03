IT-Sicherheit ist eines der Topthemen für Unternehmen, das zeigte die Messe secIT by heise in Hannover eindrucksvoll. Auch der „heise meets…“-Podcast war vor Ort und sprach mit Ausstellern und Besuchern über aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze.

Jörg Mühle, Veranstalter der secIT, freut sich über das kontinuierliche Wachstum der Messe. Bei „heise meets…“ berichtet er von über 140 Ausstellern in drei ausverkauften Hallen. Das zeige, dass IT-Security eines der wichtigsten Themen für Unternehmen ist.

IT-Sicherheit: Unternehmen müssen Schwachstellen schließen

Stephan Manke, Staatssekretär im Innenministerium Niedersachsens, vergleicht IT-Sicherheit mit einem Haus. Einbrecher suchten sich immer die Schwachstelle, die am leichtesten zu überwinden ist – oft die Terrassentür. Unternehmen müssten diese „Terrassentüren“ in der IT schließen, und zwar durch Mitarbeitersensibilisierung und technische Maßnahmen wie Firewalls.

Auch Johanna Heise betont im Podcast, dass IT-Sicherheit in jeder Lebenslage wichtig sei. Besonders perfide seien mit KI generierte Stimmen, die Oma und Opa vortäuschten. Unternehmen müssten sich wappnen und Mitarbeiter schulen.

Künstliche Intelligenz: Wettrüsten bei der IT-Sicherheit

Viele Aussteller setzen auf künstliche Intelligenz (KI), um die IT-Sicherheit zu erhöhen. KI-Systeme erkennen Verhaltensanomalien in Echtzeit und reagieren automatisch, erläutert Cord Walther von der Firma Darktrace. Das entlaste Security-Analysten enorm.

Doch auch Cyberkriminelle nutzen KI, um Schwachstellen zu finden, warnt Jan Patrick Schlögell von SonicWall. Es sei ein regelrechtes Wettrüsten zwischen Angreifern und Verteidigern. Unternehmen bräuchten KI-basierte Lösungen, um in Echtzeit gegenzuhalten.

Die secIT 2025 zeigte eindrucksvoll, wie wichtig IT-Sicherheit für Unternehmen geworden ist. KI spielt dabei eine immer größere Rolle – auf beiden Seiten. Unternehmen sind gut beraten, am Ball zu bleiben und in wirksame Lösungen zu investieren. Der nächste Rundgang auf der secIT lohnt sich auf jeden Fall, um Trends und Technologien kennenzulernen.

Weitere Interviewpartner und erwähnte Firmen: Jörg Strohschän von der DataCore Software GmbH, Helmut Semmelmayer von tenfold, Cyber Samurai, Thomas Snor von A1 Digital, Alina Malchasjan von Rapid7, Jürgen Fuchs von choin!, Sebastian Kaiser von Sophos, Nils Henke, Viktoria Horvathova von Secattack GmbH, Stefan Haupt von Devolutions und der BND.