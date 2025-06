Die E-Rechnung sollte ab 2025 Pflicht werden, doch bei der Einführung gibt es große Probleme. „Wenn ich mit Menschen über das Thema E-Rechnung spreche, dann fallen immer viele Begriffe – und am Ende sind alle verwirrter als vor dem Gespräch“, sagt Stepan Rutz im „heise meets …“-Podcast.

Der erfahrene Software-Entwickler und E-Rechnungsexperte Stepan Rutz erklärt im Gespräch mit Moderator Matthias Tüxen, warum die Einführung der E-Rechnung in Deutschland und der EU so kompliziert ist. Rutz kritisiert vor allem, dass es keinen einheitlichen Standard gibt. „Man hat es halt einfach nicht geschafft zu sagen: Okay, rums, wir haben jetzt einen Standard!“, erklärt er.

Digitalisierung: E-Rechnung erfordert einheitlichen Standard

Stattdessen existieren viele verschiedene Formate wie EN 16931, CII oder ZUGFeRD. Das führt laut Rutz zu Verwirrung und Missverständnissen. Aus seiner Sicht wäre es am besten, sich auf ein einziges Format wie das verbreitete CII zu einigen. „Ein schön einfaches JSON-Format hätte es auch getan“, meint der Experte. Doch er räumt ein: „Wir werden daran nicht sterben.“

Trotz aller Kritik erblickt Rutz in der E-Rechnung auch Chancen: Sie kann seiner Meinung nach Verwaltungsprozesse verschlanken, Kosten senken und die Transparenz erhöhen. Unternehmen müssen sich aber darauf einstellen, ihre Abläufe umzustellen. Kreative Rechnungsdesigns mit Logos und Grafiken gehören dann beispielsweise der Vergangenheit an.

IT-Sicherheit: E-Rechnung birgt kaum zusätzliche Risiken

Sorgen um die IT-Sicherheit muss man sich laut dem Experten nicht machen. „Es wird nicht unsicherer als vorher“, beruhigt Rutz. Manipulationen seien zwar technisch möglich, in der Praxis aber kein großes Problem. Schließlich prüfen die Buchhaltungen ohnehin genau, ob die Leistungen tatsächlich erbracht wurden.

Bis zur Einführung der E-Rechnungspflicht 2025 beziehungsweise nach Übergangsfristen spätestens 2027 gelte es nun, die Komplexität zu reduzieren und einen einheitlichen Standard zu etablieren. Die Software-Anbieter würden die Herausforderungen meistern und ihren Kunden funktionierende Lösungen bieten. Weitere Informationen zum Thema E-Rechnung finden Sie im ausführlichen Artikel auf dem MittelstandsWiki.