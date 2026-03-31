IT-Sicherheit lebt von Vertrauen – doch das entsteht nicht über Nacht. Ein deutscher Security-Anbieter erklärt, warum Kundennähe, Datenhaltung in Deutschland und Support in der Muttersprache gerade für den Mittelstand entscheidend sind.

Nikolas Schran von G DATA Cyber Defense erläutert im „heise meets …“ -Podcast, wie das Bochumer Unternehmen sich im Wettbewerb positioniert. Die seit 40 Jahren existierende Firma richtet sich gezielt an KMU, öffentliche Auftraggeber und zunehmend auch an Unternehmen aus dem Rüstungsbereich. Der Kern des Versprechens: Sämtliche Kundendaten liegen ausschließlich in Deutschland, alle Technikkomponenten entstehen in Bochum – und der Support läuft rund um die Uhr auf Deutsch.

Managed Security: Kleine IT-Teams erhalten eine verlängerte Werkbank

Schran rechnet vor, dass Unternehmen typischerweise nur anderthalb bis zweieinhalb Prozent ihres Etats für IT-Sicherheit aufwenden. Bei einem 300-Personen-Betrieb reiche das schlicht nicht für einen eigenen 24/7-Schutz. Genau hier positioniert sich G DATA als „verlängerte Werkbank“, die gemeinsam mit Partnern den Schutz beim Endkunden sicherstellt.

Das Unternehmen setzt dabei auf ein sogenanntes Direct-Touch-Modell: G DATA verkauft nicht direkt an Endkunden, sondern arbeitet mit Systemhauspartnern zusammen, die den Kunden bereits kennen. Ein überarbeitetes Partnerprogramm soll diesen Ansatz weiter stärken. Schran betont, dass reine Funktionsvielfalt kein Differenzierungsmerkmal mehr sei – entscheidend sei, ob ein Anbieter die konkreten Bedürfnisse seiner Kunden wirklich verstehe.

Rebranding: Komplexe Technik trifft auf einfache Kommunikation

Parallel dazu treibt G DATA ein Rebranding voran. Ziel ist es, das Portfolio aus Endpoint-Schutz, XDR, Awareness-Trainings und Dienstleistungen unter einem einheitlichen Auftritt zu bündeln. Schrans Leitgedanke: Die Software darf intern hochkomplex sein, doch für Partner und Kunden muss alles einfach zugänglich bleiben.

Mit Blick auf die kommenden Jahre formuliert Schran pragmatische Ziele statt großer Visionen. G DATA wolle der verlässlichste Anbieter in Deutschland sein, der deutschen Datenschutzregeln vollständig entspricht. Alle Details zu Partnerprogramm, Rebranding und Kundenstrategie gibt es im „heise meets …“-Podcast.