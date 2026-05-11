Auf der DocuWorld 2026 in Berlin stellte der Anbieter DocuWare eine neue KI-Suite samt Assistent Aura vor. Sie soll Informationen aus Dokumenten in natürlicher Sprache zugänglich machen – geschützt in europäischer Infrastruktur.

Im „heise meets …“-Podcast berichtet Michael Bochmann, Chief Product and Technology Officer bei DocuWare, über die größte Produktoffensive seit Jahren. Rund 900 Partner sind nach Berlin gekommen, weltweit zählt der Anbieter 21.000 Kunden.

KI-Assistent: Aura wertet Belege per Sprachbefehl aus

Aura löst die klassische Metadatensuche ab. Anwender stellen konkrete Fragen oder vergleichen Belege miteinander. Der Assistent fasst zusammen, analysiert und entwirft auf Wunsch passende E-Mail-Antworten.

Bochmann grenzt den Ansatz klar von Wettbewerbern ab: Statt Daten an externe KI-Dienste weiterzureichen, läuft die Verarbeitung in der geschützten Umgebung des Anbieters. Die Akquisition von Natif.ai mit Anbindung an das DFKI Saarbrücken liefert dafür die technologische Basis.

Datenextraktion: Master-Data-Matching erhöht die Präzision

Die neue Zero-Shot-Extraktion verbindet generative KI mit dem hauseigenen Dokumentenmodell. Nutzer korrigieren falsche Treffer, das System lernt aus dem Feedback. Mithilfe von Master-Data-Matching gleicht die Software Ergebnisse mit ERP- oder Warenwirtschaftsdaten ab.

Eine eigenständige Mobile-Companion-App ergänzt die Suite. Sie verwandelt das Smartphone in einen Scanner für Spesenbelege, sendet Push-Nachrichten zu Workflow-Aufgaben und erlaubt Freigaben unterwegs – etwa am Flughafen oder im Zug.

Bochmann räumt selbstkritisch ein, dass nur 17 Prozent der On-Premise-Kunden neue Versionen binnen zwölf Monaten installieren. Der Fokus auf Stabilität habe einen Innovationsstau erzeugt, den die aktuelle Generation auflösen soll. Die Early-Access-Phase startete Ende April 2026, die allgemeine Verfügbarkeit folgt im Herbst.

Details zu Aura, Mobile Companion, E-Rechnung und intelligenter Dokumentenerfassung sowie zum neuen Partner-Feedback-Portal liefert die aktuelle Folge des „heise meets …“-Podcasts mit Michael Bochmann.