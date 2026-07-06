Mit steigender Produktkomplexität wachsen die Anforderungen an Test- und Messprozesse kontinuierlich. Softwaredefinierte Plattformen und agentische KI sollen Ingenieurteams entlasten und konsistente Ergebnisse über alle Standorte hinweg sichern.

Rudy Sengubta, Vice President Test and Analytics Software bei Emerson, beschreibt in der aktuellen Folge des „heise meets …“-Podcasts, warum traditionelle Testmethoden bei modernen Steuergeräten an Grenzen stoßen und welche Rolle Software dabei spielt.

Skalierbarkeit: Modulare Plattformen ersetzen unzählige Einzelgeräte

Aus einfachen Steuergeräten für Scheibenwischer oder Sitze sind Multidomänen-Systeme geworden, die Batteriemanagement, autonomes Fahren und Komfortfunktionen vereinen. Das verlängert die Testzeiten und treibt die Kosten in die Höhe.

Sengubta warnt: Wer Komplexität mit immer mehr Personal und Einzelinstrumenten beantwortet, skaliert nicht. Modulare Hardware und flexible Software ermöglichen es einem Ingenieur, alles – vom einfachen Motorsteuergerät bis zum komplexen Domänenrechner – an einem Arbeitsplatz zu prüfen.

KI-Assistenz: Nigel begleitet den gesamten Workflow

Die kognitive Last verschiebt sich weg vom Programmieren hin zu Teststrategie und Datenauswertung. Mit wachsenden Datenmengen erweist sich die Suche nach dem entscheidenden Fehler als Nadel im immer größer werdenden Heuhaufen.

Hier setzt der KI-Begleiter Nigel AI an. Was vor einem Jahr als Berater begann, erzeugt heute Code und Testsequenzen. Bald folgen agentische Funktionen, die aus einer Aufgabenbeschreibung eine komplette Teststrategie ableiten – ohne Kundendaten in Sprachmodelle einfließen zu lassen.

Für Entscheider nennt Sengubta drei Hausaufgaben: eine konsistente globale Datenstrategie aufbauen, KI unter klaren Sicherheitsregeln ausprobieren und im Test- und Messbereich konkret mit LabVIEW und Nigel AI starten. Über Plattformentscheidungen für Hardware, Software und Daten sollten sich Unternehmen bereits drei bis fünf Jahre im Voraus Gedanken machen.

Warum globale Datenkonsistenz Ausfälle vor Ort verhindert, wie Plattformen über Branchen hinweg funktionieren und welche Rolle Sicherheit beim KI-Einsatz spielt, erläutert Rudy Sengupta ausführlich im aktuellen „heise meets …-„Podcast.