Steigende Preise für Arbeitsspeicher und SSDs zwingen Unternehmen zum Umdenken bei der IT-Beschaffung. Mietmodelle für komplette Arbeitsplätze gewinnen deutlich an Bedeutung – vom Notebook bis zum Meetingraum.

In der aktuellen Folge des Podcasts „IT auf die Ohren“ sprechen Matthias Tüxen, Danny Uhrmann von HP und Markus Breimhorst vom Systemhaus IOK über das Channel-DaaS-Programm von HP. Sie erklären, warum Unternehmen jetzt vom Kauf zur Miete wechseln.

Marktdruck: Speicherpreise verteuern die IT-Beschaffung

Laut Uhrmann liegen die Produktionskosten für ein Notebook, das im September 2024 noch 750 US-Dollar kostete, inzwischen deutlich höher. Verantwortlich dafür sind knappe Rohstoffe und der enorme Bedarf von KI-Rechenzentren an Arbeitsspeicher und SSDs.

Damit werde der Wechsel vom CAPEX- zum OPEX-Modell für viele Firmen zur Pflicht. Wer Budgets im Herbst geplant habe, müsse heute teilweise das Doppelte aufbringen – für identische Geräte ohne Mehrleistung.

Mietmodell: HP bietet vier Bausteine für den Arbeitsplatz

Das Channel-DaaS-Programm ruht auf vier Säulen: einem kuratierten Portfolio mit über 500 verfügbaren Produkten, dem herstelleragnostischen Device-Management „Workforce Experience Platform“, einer flexiblen Finanzierung sowie einer gemeinsam mit ChannelStack entwickelten Abwicklungsplattform.

Die Vertragslaufzeiten reichen von zwölf Monaten bis zu fünf Jahren. Am Ende können die Kunden die Geräte zurückgeben, verlängern oder gegen den Restwert übernehmen. Telemetriedaten zeigen, ob ein Gerät unter- oder überlastet ist – ein Wechsel ist ohne Stornokosten möglich.

Praxis: IOK setzt auf zentrale Ansprechpartner

Breimhorst nennt Einstiegsraten ab knapp 20 Euro monatlich für ein ProBook, rund 50 Euro für einen voll ausgestatteten Büroarbeitsplatz und über 100 Euro für Workstations. Das Restwertrisiko trage HP über den Zweitmarkt.

IT-Abteilungen profitieren von einem zentralen Ansprechpartner für Headsets, Docking-Stationen, Monitore, Drucker und Meetingraum-Technik. Proaktive Wartung soll Ausfälle reduzieren, bevor Nutzer sie bemerken.

Weitere Details zu Finanzierung, Rückgabeoptionen und dem Zusammenspiel von Geräte-Management und Miete gibt es in der aktuellen Folge des Podcasts „IT auf die Ohren“.