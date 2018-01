Handwerker, Klein­unternehmer und Selbst­ständige vertun weiter­hin eine Menge Zeit mit Büro­arbeit. Der Jahres­anfang 2018 wäre eine gute Ge­legen­heit, auf eine saubere Buch­haltungs­lösung um­zu­steigen, damit wieder mehr Zeit für an­ständige Auf­träge bleibt.

Anzeige

Lexware gehört zu den bewährten Anbietern in diesem Segment. Mit Lexware Financial Office 2018 lassen sich sämtliche kaufmännischen Pflichten zeitsparend und rechtssicher erledigen – in jedem Fall deutlich einfacher und sicherer als mit Excel-Tabellen. Das Komplettpaket vereint Buchhaltung, Auftragsbearbeitung, Warenwirtschaft sowie Lohn- und Gehaltsabrechnung. Das Paket umfasst Lexware Buchhaltung, Lexware Lohn+Gehalt und Lexware Faktura+Auftrag: Lexware Buchhaltung reicht von der Kontoführung bis zum kompletten Jahresabschluss. Löhne und Gehälter rechnet Lexware Lohn+Gehalt einfach und sicher ab. Für Rechnungen, Gutschriften, Angebote sowie Lieferscheine ist Lexware Faktura+Auftrag zuständig.

Business-Software für kleine Unternehmen gibt es auch sonst meistens im Paket, zum Beispiel von TOPIX, wo man sich relativ bequem Zusatzmodule nach Wahl zusammenstellen kann.