Die Digitale Gründer­initiative Ober­pfalz (DGO) ko­operiert u.a. mit der Ost­bayeri­schen Tech­ni­schen Hoch­schule sowie mit der Uni­ver­si­tät Re­gens­burg und dem Bayeri­schen IT-Si­cher­heits­cluster e.V. Das schlägt sich auch im Ver­an­staltungs­pro­gramm für die ersten Monate 2019 nieder.

Ab 17. Januar 2019: Chefsache IT-Sicherheit

In der kostenfreien Vortragsreihe Chefsache: IT-Sicherheit erfährt man an vier Abenden kompakt und praxisnah, welche Gefahrenquellen lauern und was ganz konkret zu tun ist, um das eigene Unternehmen zu schützen. Die Vorträge richten sich vor allem an Entscheidungsträger aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), stehen aber allen Interessierten offen. Die Reihe wird vom Landkreis Kelheim und dem Bayerischen IT-Sicherheitscluster organisiert, Kooperationspartner ist die Digitale Gründerinitiative Oberpfalz (DGO). Die Veranstaltungen finden

am 17. Januar in Rohr in Niederbayern,

am 14. Februar in Neustadt an der Donau,

am 14. März in Kelheim und

am 11. April in Langquaid statt.

Beginn ist jeweils um 18:30 Uhr. Weitere Informationen zu der Reihe gibt es auf der Anmeldeseite.

5. Februar: IoT-Kongress in Regensburg

Das Internet of Things (IoT) und das industrielle Internet of Things (IIoT) sind aus dem Alltag und der Industrie nicht mehr wegzudenken. Sie verändern den Dienstleistungsbereich nachhaltig und eröffnen ganz neue Möglichkeiten für Unternehmen. Um kompakt und abwechslungsreich über IoT und IIoT zu informieren, veranstalten der Bayerische IT-Sicherheitscluster und die Digitale Gründerinitiative Oberpfalz (DGO) am 5. Februar den IoT-Kongress Regensburg. Kooperationspartner ist das Zentrum Digitalisierung Bayern (ZD.B).

Im Vorfeld des Kongresses findet am Vormittag ein Innovations- und Kooperationsworkshop statt. Er gibt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Gelegenheit, neue Kooperationen zu initiieren, vorhandene Kontakte zu vertiefen und konkrete Projekte zu planen. Eine Laborführung mit anschließendem Vortrag gewährt Einblicke in das Thema SensorBeacons. Am Nachmittag folgen Vorträge zu interessanten Teilbereichen des IoT und IIoT; die Referenten kommen aus Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft. Zugesagt haben unter anderem die Unternehmen Rhode & Schwarz, Koramis, INSYS und ondeso.

Die Teilnahme am Kongress ist kostenlos, der Workshop kostet für Nichtmitglieder 50 Euro. Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es auf der Event-Seite.

20. März: BITMi- und DGO-Netzwerkabend

Der Bundesverband IT-Mittelstand (BITMi) und die Digitale Gründerinitiative Oberpfalz (DGO) organisieren am 20. März einen Netzwerkabend in Regensburg. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der Informationsaustausch zwischen IT-Mittelständlern und digitalen Start-ups. Unter anderem stellen sich fünf Start-ups in einer Speed-Pitch-Runde vor und gewähren so einen schnellen, aber informativen Einblick in ihre innovativen Geschäftsmodelle. Weitere Infos zum Netzwerkabend in Regensburg findet man auf der Anmeldeseite.