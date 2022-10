Diese Woche hat sich Gisela Strnad mit Daniela Becker (AVP Enterprise Business EMEA bei der Firma DocuSign) zum Gespräch verabredet. Unter der Überschrift „Digital im Mittelstand – Medienbrüche bestimmen noch immer den Alltag“ diskutieren die beiden das Thema Vertragsmanagement von verschiedenen Seiten.

Daniela Becker arbeitet bei DocuSign, einem weltweit agierenden Unternehmen, das sich auf (digitales) Vertragsmanagement spezialisiert hat. DocuSign ermöglicht es Firmen, Verträge in digitaler Form per elektronischer Signatur abzuschließen und zu archivieren. „Wir haben weltweit über eine Million Kunden, das heißt, es wird in über hundert Ländern in verschiedenen Variationen genutzt – von der Komplettplattform bis zur E-Signatur“, sagt Daniela Becker über ihren Arbeitgeber im neuen „heise meets … Der Entscheider-Talk“-Podcast. „Man sieht seit der Pandemie gerade in Deutschland eine größere Bereitschaft einzusteigen – sowohl auf der Mitarbeiterseite als auch auf der Kundenseite.“ Beim öffentlichen Dienst hapert es hierzulande jedoch noch sehr stark, so Becker, „da sieht man weltweit schon viel, viel mehr Digitalisierung – auch mit DocuSign.“

Altmodische Papierform – oder modern und digital

Verträge werden noch immer häufig in Papierform abgeschlossen und dann irgendwo in Archiven abgelegt, wo sie verstauben und nur noch schwer zu finden sind. Dabei geht oft wertvolle Zeit verloren, zum Beispiel auf dem Postweg oder bis ein Dokument für alle erforderlichen Unterschriften im Haus herumgereicht wird. Das kann besonders bei Mitarbeiterverträgen und beim Kampf um Fachkräfte zu Problemen führen. Digitale Unterschriften nehmen hingegen weniger Zeit in Anspruch, wirken moderner und attraktiver. Was Daniela Becker noch über Daten- und Rechtssicherheit sowie Medienbrüche erzählt und noch viel mehr, das erfahren Sie, wenn Sie den Podcast gleich hier unten anklicken.