In diesem Podcast spricht Gisela Strnad mit Dennis Wimmer, Cloud-Solution-Architekt und IT-Business-Architekt beim IT-Systemhaus Bechtle. Die beiden unterhalten sich über die Cloud und die „Technologie für das Business von morgen“, so der Titel dieses Podcasts.

Momentan eint laut Dennis Wimmer alle Firmen eine Sache: Unsicherheit durch die Energiekrise, Inflation, Fachkräftemangel und Krieg. „Wo wir Unterschiede haben, ist, wie die Unternehmen damit umgehen“, sagt Wimmer am Anfang dieses „heise meets … Der Entscheider-Talk“-Podcasts. Der Cloud-Solution- und IT-Business-Architekt bei Bechtle hat viel Kundenkontakt und beobachtet in seinen Gesprächen, dass die digitale Transformation die Betriebe trotz Krise stark beschäftigt. „Ich rede bei Kunden gern über das Thema Sicherheit“, so Wimmer, „funktionieren die Applikationen so, wie sie sollen? Ransomware ist bei vielen Kunden ein ganz, ganz heißes Thema. Ich rede sehr, sehr oft über Resilienz, da geht es um die Verfügbarkeit und die Widerstandsfähigkeit der IT.“ Auch die Skalierbarkeit und die Kosteneffizienz von IT spielt eine wichtige Rolle in den Gesprächen, ebenso wie Agilität, also die Fähigkeit, das Business schneller voranzutreiben.

Erste Schritte und Berührungspunkte

Außerdem, so Wimmer, interessieren sich viele Firmen dafür, wie sie es schaffen können, in ihre Produkte IT zu integrieren. „Da fallen uns immer mehr Unternehmen auf, die kleine Start-ups gründen innerhalb des Unternehmens, die sich sehr stark mit Software-Modernisierung beschäftigen oder gleich neue Applikationen Cloud-native bauen.“ Bechtle hilft Kunden beim Einstieg in die Cloud auf vielfältige Weise, betrachtet die Cloud aber nicht als Selbstzweck. „Die Cloud ist für mich nur ein Tool und erst mal keine Lösung. Das heißt, IT muss immer dem Business helfen. Die meisten fangen mit irgendwelchen Business-Shift-Szenarien an, also verschiedene Workflows erst mal in die Cloud, oftmals ohne externe Berater.“ Das ist laut Wimmer eine gute Sache, um den Umgang mit der Cloud zu erlernen und erste Erfahrungen zu sammeln, „aber die wirklichen Vorteile gibt es halt erst einen Schritt später“, so der Cloud-Fachmann. Um welche Vorteile es sich dabei handelt und wie Bechtle dabei helfen kann, das erfahren Sie, wenn Sie gleich hier unten den Podcast anklicken.