In diesem Podcast hat sich Gisela Strnad mit Recep Nuri Arbursu zum Gespräch verabredet, Project Manager for Business Improvement & Digitalization bei Airbus Aerostructures. Er verrät, welche Wege sein Arbeitgeber bei der Digitalisierung einschlägt.

„Die Luftfahrt generell steht vor großen Herausforderungen“, sagt Recep Nuri Arbursu von Airbus Aerostructures zu Beginn dieses „heise meets … Der Entscheider-Talk“-Podcasts. „Es fängt schon beim Bereich Nachhaltigkeit an, wo sehr viele Unternehmen auch viel machen. Bei uns konkret ist es beispielsweise die Treibstofffrage, wie wir unsere CO 2 -Emissionen weiter senken können.“ Hinzu kommen Kapazitätsanpassungen, die Arbursu ebenfalls als Herausforderung bezeichnet. Denn in der Pandemie wurde die Produktion auch aufgrund von Stornierungen zurückgefahren, nun steigt die Nachfrage jedoch wieder deutlich.

Die Grenzen verschwimmen

Der Bau eines modernen Flugzeugs ist ein hochkomplexer Prozess in verschiedenen Abteilungen und Werken. Hier müssen die Rädchen perfekt ineinandergreifen, damit der Prozess nicht ins Stocken gerät. Zu seiner Aufgabe sagt Recep Nuri Arbursu: „Ich bin quasi der IT-Arm der Einkaufsabteilung von Airbus Aerostructures“ – eine Besonderheit, denn normalerweise sitzen IT-Verantwortliche in der IT-Abteilung und nicht beim Einkauf. Das Spezielle dabei ist, „dass wir, die Einkäufer, die Teile kaufen, nur mit spezifischen IT-Tools arbeiten“, so Arbursu. „Eine normale IT-Abteilung, die zentral organisiert ist, ist rein von ihren Kapazitäten her gar nicht in der Lage, in so einem Riesenkonzern wirklich jede einzelne Abteilung zu betreuen. Im Rahmen der Digitalisierung hat jede Abteilung ja einen anderen Bedarf, um ihr Kerngeschäft zu gewährleisten.“ Man könnte auch sagen: Die strikte Trennung zwischen IT-Abteilung und Fachabteilungen ist in einer immer stärker von der Digitalisierung geprägten Arbeitswelt nicht mehr zeitgemäß. Was Recep Nuri Arbursu noch über den Grad und die Organisation der Digitalisierung bei Airbus erzählt, das erfahren Sie, wenn Sie den Podcast gleich hier unten anklicken.