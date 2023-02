In dieser Podcast-Folge ist Michael Stietz, SVP & Chief Procurement Officer bei der Körber AG, zu Gast. Er erklärt Gastgeber Matthias Tüxen und den Zuhörern, wie Logistik und Einkauf trotz aller Probleme in einem internationalen Technologiekonzern im Jahr 2023 funktionieren.

Zu Beginn des „heise meets … Der Entscheider-Talk“-Podcasts stellt sich Michael Stietz genauer vor: Er machte eine handwerkliche Ausbildung und ging danach an die Uni, um Ingenieurwesen zu studieren. Anschließend setzte er noch ein BWL-Studium obendrauf, wodurch er zwei Diplome besitzt. Zu den aktuellen Herausforderungen in der Arbeitswelt sagt der Chefeinkäufer bei der Körber AG, einem internationalen Technologiekonzern mit 12.000 Angestellten: „Die Herausforderungen sind vielfältig, es sind nicht nur aktuelle, sondern viele, die sich in den letzten Jahren mehr und mehr entwickelt haben. Ein Wendepunkt war das Thema Corona mit all den Einschränkungen und Restriktionen.“ Die Pandemie behinderte die Logistik und störte die Lieferketten, was laut Stietz zu einer „Abkühlung der Wirtschaft“ führte. „Die Agenda ist recht vielfältig“, fasst er im Hinblick auf Preisentwicklungen, Innovationsfreudigkeit, Logistik und Nachhaltigkeit zusammen.

Beziehungen zu Kunden und Lieferanten

Im Anschluss stellt Michael Stietz seinen Arbeitgeber und die Säulen des Unternehmens genauer vor. „Im Grunde genommen kann man strukturiert sagen: Wir sind im Hightech-Maschinenbau unterwegs, wir sind im Projektgeschäft aktiv und wir sind in der Software tätig“, bringt er es auf den Punkt. „Und das in verschiedenen Geschäftsfeldern auf globaler Basis.“ Zum Thema Einkauf sowie Kunden- und Geschäftsbeziehungen sagt der SVP & Chief Procurement Officer: „Unser Grundprinzip ist Langfristigkeit – unser Ziel ist der Erhalt der Firma für die Ewigkeit.“ Wie die Körber AG das konkret umsetzt, welche Rolle langfristige Kooperationen mit Lieferanten spielen und wie wichtig der Team-Gedanke ist, erfahren Sie im weiteren Verlauf des Gesprächs. Klicken Sie dazu bitte den Podcast gleich hier unten an.