„Wir sind kurz vor dem Wegfall der drehenden Festplatte“, sagt Oliver-André Auf der Heide vom Systemhaus IOK im „IT auf die Ohren“-Podcast. „Es wird auch Zeit.“ Was danach kommt, verrät er gemeinsam mit Michael Ettengruber, Produktmanager bei Hewlett Packard Enterprise.

„Die chipbasierten Medien haben die drehenden Festplatten einfach abgelöst“, sagt Oliver-André Auf der Heide vom Systemhaus IOK gleich am Anfang des Gesprächs zu Podcast-Gastgeber Matthias Tüxen. „Das ist technologisch nicht mehr Stand der Dinge.“ – „Da ist das Ende eingeläutet“, bestätigt auch Michael Ettengruber von Hewlett Packard Enterprise in der dritten Folge des „IT auf die Ohren“-Podcasts. Generell spielen derzeit jedoch bei allen Technologien Lieferkettenprobleme als Folge der Pandemie eine wichtige Rolle, um diese Problematik kommt momentan niemand herum. Dennoch können Lieferengpässe auch etwas Gutes haben, denn so entstehen neue Gedankengänge, Lösungen und Technologien. Stichwort: SCSI (Small Computer System Interface). „Wir Storage-Menschen hatten ja nie unser eigenes Protokoll“, sagt Michael „Etti“ Ettengruber. „Wir sind ja völlig stiefmütterlich behandelt worden von der ganzen IT-Technologie.“ Mit SCSI ändert sich das nun allerdings, obwohl es sich dabei eigentlich um ein universelles Protokoll handelt, das nicht speziell für Storage entwickelt wurde. „Wir kriegen endlich unser eigenes Protokoll, welches uns ganz, ganz viele Dinge ermöglicht zu tun, die wir nie tun konnten“, so Etti leicht schwurblerisch. Deshalb liegt es nun an den Herstellern und Programmierern, ihre Zugriffe so zu gestalten, dass die Datenraten steigen können.

Künstliche Intelligenz bei Speichermedien

Ein weiteres Podcast-Thema ist künstliche Intelligenz im Storage-Bereich. „Selbstaktualisierung sehe ich momentan nicht am Horizont“, findet Etti, der hier anderer Meinung ist als André Auf der Heide. „Da muss immer noch ein Admin hin, jemand, der weiß, was er tut.“ Ein weiteres Gesprächsthema ist der Trend, Hardware nicht mehr zu kaufen, sondern nur noch zu mieten. So wie es schon länger Software as a Service gibt, gewinnt nun auch Hardware as a Service immer mehr an Bedeutung. Was Oliver-André Auf der Heide, Michael Ettengruber und Matthias Tüxen sonst noch alles besprechen, erfahren Sie im weiteren Verlauf des Podcasts.