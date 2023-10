Die Horizons by heise bietet am 27. und 28. November erstmals Gelegenheiten für Insights, Inspiration & Networking rund um die Top-Themen der Arbeitswelt. Mit ihrem Fokus auf Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Cyber-Sicherheit sowie Next-Generation und Recruiting bietet diese neue Veranstaltung für Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, Politik und Wissenschaft eine einzigartige Plattform zum Gedankenaustausch.

„Der typische Arbeitsplatz ist für die junge Generation nicht unbedingt megasexy“, sagt Anja Vedder, Mitglied im Bitkom-Hauptvorstand. Für die Mitgründerin und Geschäftsführerin der Industrial Analytics IA besteht die Herausforderung deshalb darin, den Arbeitsplatz interessant zu gestalten. „Und interessant mache ich ihn immer dann, wenn ich aktuelle, moderne Tools einsetze.“ Folgerichtig spricht Anja Vedder zum Auftakt des „Horizons #23 Day“ im Live-Talk mit HTP-Geschäfts­führer Thomas Heitmann über die Schlüsselaspekte der KI-Revolution und deren Auswirkungen auf die Unternehmenszukunft. Anja wird das Thema im Rahmen der Horizons by heise erfrischend pointiert beleuchten und eine Fülle von Beispielen und Erfahrungen mitbringen.

Anja Vedder auf der Horizons by heise

Die Horizons by heise in Hannover bietet am 27. und 28. November eine einzigartige Plattform zum Wissenstransfer und Gedankenaustausch. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies eröffnet die exklusive Veranstaltung für Führungskräfte mit Personalverantwortung am Abend des 27. November und berichtet dabei von seinen eigenen Erfahrungen mit der Digitalisierung im Ministerium. Neben spannenden Paneldiskussionen, Best Practices und Impulsvorträgen auf den drei Showbühnen „Horizons“, „XChange“ und „Stairway“ ist vor allem das Networking ein wichtiger Bestandteil des Events. Deshalb laden heise medien und Sponsoren die rund 250 Gäste im Anschluss an die Eröffnung zur „Horizons #23 Night“ in die Cumberlandsche Galerie ein, um bei einem Flying Buffet, erfrischenden Getränken und stimmungsvoller Musik in exklusivem Ambiente miteinander ins Gespräch zu kommen.

Wissenstransfer und Gedanken­austausch für C-Levels

Am zweiten Tag folgt im Künstlerhaus Hannover von 9 bis 18 Uhr ein hochkarätiges Programm zu Strategien und Lösungsansätzen in der digitalen Arbeitswelt. Nach dem Live-Talk mit Anja Vedder moderiert Christian Bredlow, Gründer von Digital Mindset, das erste Deep Dive Panel. Christian Metzner, CIO von Rossmann, Dr. Lutz Seidenfaden, CIO von MTU Aero Engines, und Susanne Boll, Professorin für Medieninformatik und Multimediasysteme am Fachbereich Informatik der Universität Oldenburg, beleuchten dabei, wie technische Fortschritte die Unternehmensstrategie beeinflussen. Anschließend geht es mit konkreten Denkanstößen weiter: Young Professionals diskutieren auf der Hauptbühne das Thema „Wie wollt ihr arbeiten, GenZ?“, während sich auf der Nachbarbühne Ron Kneffel von der CISO Alliance dem Thema „Cyber-Sicherheit als Wettbewerbsvorteil“ widmet. Dort folgen drei Impulsvorträge, während auf der Hauptbühne der zweite Horizons Deep Dive zum Thema „Talente und Recruiting – Best Practices aus Mittelstand und Konzern“ stattfindet. Exklusive Gäste in dieser Gesprächsrunde sind Andreas Spicker von Engel Austria, Gwendolin von der Osten, Polizeipräsidentin von Hannover, sowie Tobias Quebe von Start­ups & Ideas.

Nach dem Lunch stehen weitere Panels mit Dr. Alexander Hirschfeld vom Bundesverband Deutsche Startups e.V. zu New Work und zur Zusammenarbeit von Startups mit KMU auf dem Programm. Wie man sein Unternehmen zukunftssicher aufstellt, wissen Alina Smith von Cyber Security sowie Interims-Berater und Security-Experte Peter Leppelt. Und am Nachmittag folgt neben weiteren Panels und Impulsvorträgen der Horizons Denkanstoß „Die große New Work Blase – Glanz, Gloria und Bürohunde“. Wie new ist dieses New Work wirklich? Muss man damit überhaupt noch anfangen oder lässt sich die Vier-Tage-Woche doch noch mit Bürohund und Tischkicker verhindern? Ein Klärungsversuch von Florian Bernschneider, Vorstand der ›Wiederaufbau‹ eG.

Das ist nur ein kleiner Teil des Vortragsprogramms, das am „Horizons #23 Day“ im Künstlerhaus Hannover stattfindet. Weitere Informationen und Tickets gibt es auf der Website von Horizons by heise.