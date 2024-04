IT-Security: Was tun nach einem Cyberangriff?

Die Frage ist nicht ob, sondern wann Hacker erfolgreich in die IT eines Unternehmens eindringen. Was aber, wenn es nach dem Angriff vor allem darum geht, die betroffenen Anwendungen wieder zum Laufen zu bringen?

IT-Systeme sind heute deutlich vielschichtiger als früher. Entsprechend komplex ist die Herausforderung, nach einem Cyberangriff neben der Datenrettung auf verschiedenen Ebenen den gesamten Stack wieder zum Laufen zu bringen und als Ganzes wiederherzustellen.

Dass dies mit der entsprechenden Expertise innerhalb weniger Minuten möglich ist, wird in der spannenden Debatte zwischen David Weisel (Zerto) und Elmar Steinhoff (IOK) im neuen IOK-Podcast „IT auf die Ohren“ (Folge 14) deutlich.

Weitere Themen sind unter anderem der mittlerweile enorme – auch finanzielle – Aufwand, den Hacker für ihre Angriffe betreiben, über welche Zeiträume sich die Attacken erstrecken können und die Tatsache, dass Cyberkriminalität vielleicht zu einer größeren Bedrohung für Unternehmen werden könnte als Feuer, Stromausfälle oder Überschwemmungen.