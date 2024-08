Digitalisierung: Minister Lies sieht KI als Schlüssel für Arbeitswelt der Zukunft

Wirtschaftsminister Olaf Lies sieht in der Digitalisierung den Schlüssel für eine erfolgreiche Transformation in vielen Bereichen. Künstliche Intelligenz (KI) spielt dabei eine zentrale Rolle und soll Niedersachsens Zukunftsfähigkeit sichern, erklärt er im „heise meets“-Podcast.

Nur mithilfe der Digitalisierung könne man eine echte Energie- und Mobilitätswende schaffen, findet Olaf Lies, der niedersächsische Minister für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung. Zukunftsthemen wie KI müssten deshalb in die Praxis der Unternehmen gebracht werden. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sieht Lies als treibende Kraft für Innovationen. Das Land unterstützt sie mit Förderprogrammen wie dem gewandelten Digital-Bonus und hilft ihnen, „abseits von Regeln mal Dinge auszuprobieren“. KI-Anwendungen wie intelligente Wartung oder On-Demand-Mobilität bergen enorme Chancen. Folglich dürfe man bei KI nicht den Anschluss verlieren.

Fachkräftemangel bekämpfen

Auch für den zunehmenden Fachkräftemangel erblickt der Minister eine Lösung in der Digitalisierung. „Heute erleben die Kolleginnen und Kollegen, dass sie ohne KI ihre Arbeit gar nicht mehr erledigt bekommen, weil der Kollege, die Kollegin, die sie brauchen, auf dem Arbeitsmarkt gar nicht mehr da ist.“ KI und Digitalisierung seien der Schlüssel, um Aufgaben auch mit weniger Personal bewältigen zu können. Zugleich müssten Berufe, in denen Menschen unverzichtbar bleiben, so attraktiv gestaltet werden, dass sie dort arbeiten wollen.

Bildungsauftrag erfüllen

Um zukunftsfähig zu sein, will Niedersachsen den KI-Einsatz breit vorantreiben, ohne zu viele Grenzen im Kopf zu haben. Das erfordere auch einen internationalen Standard, auf den man sich verständigen müsse. Neben der technologischen Vorreiterrolle sei es wichtig, die Menschen mitzunehmen und ihnen die Möglichkeiten neuer Technologien näherzubringen. „Wir haben auch einen Bildungsauftrag, und zwar zunehmend mit hoher Geschwindigkeit“, betont Lies.

IT-Sicherheit und Datenschutz

Das Land setzt schon seit Jahren auf eine eigene KI-Strategie und will das Thema in der neuen Digitalstrategie als wichtigen Schwerpunkt verankern. Dazu zählen auch Aspekte wie IT-Sicherheit und Datenschutz. „Wir dürfen nicht den Anschluss in der Technologie verlieren“, mahnt der Wirtschaftsminister. Zugleich brauche es aber einen internationalen Standard zum Umgang mit KI-Risiken. Lies ist überzeugt: Mit kluger Digitalisierung lassen sich ökonomische und ökologische Ziele verbinden – und Niedersachsen fit für die Zukunft machen.