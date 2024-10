Eine Neural Processing Unit (NPU) macht PCs zukunftsfähig für künstliche Intelligenz. Laut Michael Weigelt, Client Technologist bei Lenovo, werden sie in zwei bis drei Jahren zum Standard.

Im „heise meets…“-Podcast erläutert Michael Weigelt, wie eine NPU in Alltagsszenarien wie Microsoft-Teams-Meetings die Hintergründe deutlich energieeffizienter erkennt als bisher. Die Akkuleistung lässt sich so bei vielen Meetings spürbar verbessern.

Pluspunkte bei Sicherheit und Offline-Nutzung

Die Cloud eignet sich nicht für alle Anwendungsfälle. Bei besonders sensiblen Daten wie Röntgenbildern oder in Offline-Situationen empfiehlt sich laut Weigelt die Rechenleistung vor Ort mit einer NPU. Lenovo und Partner wie Intel, AMD und Qualcomm arbeiten deshalb daran, die NPU-Power in verschiedenen Varianten für alle Szenarien verfügbar zu machen – vom Basis-AI-PC bis zum Next-Gen-Modell mit mehr als 40 TOPS (Trillion Operations Per Second).

Lenovo Tech World

Auf der weltweiten Hausmesse Tech World präsentieren Lenovo und Partner spannende Neuheiten in den Bereichen AI-PCs, Server, Thinkpads und Software, die den Arbeitsalltag erleichtern sollen. Mehr dazu erfahren Sie im Webcast auf LenovoUpdate.de.

Das Gespräch mit Michael Weigelt von Lenovo verdeutlicht, wie NPUs die Rechenleistung von PCs in Zukunft revolutionieren und die Leistungsfähigkeit von KI-Anwendungen in verschiedenen Bereichen verbessern werden.