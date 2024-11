IT Summit by heise :

Neue IT-Trends wie KI, Cybersecurity und digitale Innovationen erfordern von Unternehmen viel Fingerspitzengefühl. Auf IT-Konferenzen wie dem IT Summit by heise in München konnten sich Fachleute und Entscheider dazu austauschen – untereinander und mit ausgewählten Experten.

In der aktuellen Episode von „heise meets… der Entscheider-Talk“ nimmt Sie Matthias Tüxen diesmal mit auf einen Streifzug über den IT Summit by heise in München. Die Premiere der neuen Konferenz für IT-Verantwortliche und Administratoren bot den Teilnehmern neben Fachvorträgen und Ausstellerangeboten viel Raum für Networking. Im Rahmen der Side Events fand beispielsweise der Thementag „Women in Tech“ mit Johanna Heise statt. Ziel: Mehr Mädchen für MINT-Berufe zu begeistern und Frauen in der IT-Branche sichtbarer zu machen, wie Prof. Dr. Claudia Eckert vom Fraunhofer-Institut für angewandte und integrierte Sicherheit erläuterte. Technisch zur Sache ging es dann auf einem zweiten Side Event von Huawei.

IT-Sicherheit: Herausforderungen gesamteuropäisch lösen

Am Vorabend der Konferenz diskutierten IT-Unternehmerin Rosi Schuster, Sicherheitsberater Ron Kneffel, KI-Experte Ben Danneberg und Moderator Thomas Jannot auf dem Podium über aktuelle Herausforderungen. Tenor: Themen wie Cyberabwehr und geopolitische Spannungen lassen sich nur gesamteuropäisch angehen. Auch bei der Regulierung sei eine EU-weite Abstimmung notwendig.

Spannende Denkanstöße lieferte Erfolgsautor Andreas Brandhorst in seiner Keynote zum Auftakt der eigentlichen Konferenz. Sein neuer Thriller „Der Riss“ greift die Idee auf, dass wir in einer Simulation leben könnten – und liefert dazu überraschende Fakten. Tatsächlich gebe es wissenschaftliche Projekte, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen, so Brandhorst. Die Simulation sei realer, als viele denken.

Digitale Transformation: Praxisaustausch ist elementar

Neben den Vorträgen nutzten die Teilnehmer den IT Summit zum intensiven Networking. So tauschten sich etwa Maurice Henke und Kevin Schmidt von Ratiodata über die Herausforderungen regulierter Märkte aus. Mathias Altersberger und Elena Urban vom mITSM erläuterten, worauf es bei Security-Schulungen ankommt. Und Martin Mangold von DriveLock machte deutlich: IT-Sicherheit ist ein dynamischer Prozess, den Unternehmen kontinuierlich anpassen müssen.

Doch der Austausch drehte sich nicht nur um Cybersecurity: Marina Faller von sosafe erklärte, wie sich Phishing-Templates individuell zuschneiden lassen. Sebastian Pini von NinjaOne verriet, was der Firmenname mit effizientem IT-Management zu tun hat. Und Thomas Snor von A1 Digital betonte, wie wichtig ständige Weiterbildung für Security-Anbieter ist.

Weitere Eindrücke vom IT Summit by heise gibt es übrigens nicht nur als Audio-Podcast, sondern auch als Video.