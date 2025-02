Ganzheitliche IT-Sicherheit: Prävention, Detektion & Reaktion retten Firmen

Eine umfassende IT-Sicherheitsstrategie ist für Unternehmen überlebenswichtig und muss aufgrund ihrer Komplexität genau durchdacht werden. Das IT-Systemhaus Bechtle beleuchtet in einem Whitepaper, warum die Security-Strategie unbedingt Prävention, Detektion und Reaktion berücksichtigen sollte.

„IT-Security stellt den Geschäftsbetrieb und damit die Existenz von Unternehmen sicher“, schreibt Bechtle in der Einleitung des kostenlos erhältlichen Whitepapers. „Und doch ist sie kein Selbstläufer.“ Das liege auch daran, „dass Menschen, Technologien und Prozesse in Einklang mit den regulatorischen Anforderungen gebracht werden müssen, um eine effiziente und erfolgreiche Gefahrenabwehr zu erzielen“, so Bechtle.

Der Dreiklang der IT-Sicherheit

Im ersten Kapitel erklärt das IT-Systemhaus, warum Firmen auf ganzheitliche Lösungen setzen sollten, die Prozesse, Technologien und Menschen vereinen. „Einzellösungen dagegen erzeugen Silos, die eine durchgängige Kommunikation behindern und zu Intransparenz führen“, so Bechtle. Anschließend nennen die Experten drei Dinge, die ihrer Meinung nach unbedingt zu einer ganzheitlichen Sicherheitsstrategie zählen: Prävention, Detektion und Reaktion. Prävention setzt ganz früh an und bietet Schutz vor Angriffen mithilfe von Sicherheitstechnologien, Netzwerk- und Cloud-Schutz sowie Mitarbeiter-Sensibilisierung. Unter Detektion versteht man die kontinuierliche Überwachung und Anomalie-Erkennung von Systemen, um Angriffe frühzeitig zu bemerken. Hierbei spielen Technologien wie SIEM und SOC wichtige Rollen. Zum Bereich Reaktion zählen hingegen Notfallpläne, forensische Analysen und die schnelle Einleitung von Gegenmaßnahmen, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten.

Konkrete Maßnahmen

Im folgenden Kapitel erklärt das IT-Systemhaus, wie es Unternehmen in diesen Bereichen konkret helfen kann. Bei der Prävention „unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden mit Technologien und Dienstleistungen von klassischen Perimeter-Lösungen über eine Endgeräteabsicherung bis hin zu Systemen zur Angriffserkennung und Abwehr, die in einem Security Operations Center eingesetzt und betrieben werden“, so Bechtle.

Mit welchen weiteren Maßnahmen und Technologien Bechtle bei seinen Kunden Ende-zu-Ende-Sicherheit herstellen kann, erfahren Sie im weiteren Verlauf des Whitepapers.