Cyberkriminelle haben zunehmend Kommunen im Visier. Immer häufiger gelingt es ihnen, in die oft unzureichend geschützten Systeme einzudringen. Die Folgen: Dienstleistungen fallen aus, sensible Daten gehen verloren. VPN-Lösungen „Made in Germany“ zählen zu den wichtigsten Bausteinen, um Kommunen zu schützen.

Längst geht es Cyberkriminellen nicht mehr nur um Unternehmen und Privatpersonen – auch Kommunen und Betreiber kritischer Infrastrukturen stehen im Fadenkreuz. Die Zahlen sind alarmierend: 2022 waren laut Statista 41 Prozent aller gemeldeten Cyberangriffe auf Behörden sogenannte Ransomware-Attacken. Dabei verschlüsseln die Täter Daten und verlangen Lösegeld für die Freigabe. Oft stehlen und verkaufen sie auch vertrauliche Informationen, wie NCP in einem aktuellen Blog-Beitrag schreibt. Doch jeder erfolgreiche Angriff ist einer zu viel, die Verantwortlichen müssen handeln.

IT-Sicherheit: Deutsche Lösungen bieten Souveränität

Flexible Arbeitsmodelle erfordern sicheren Zugriff auf vertrauliche Daten – ob im Büro, unterwegs oder im Homeoffice. Besonders bei Verschlusssachen gilt es, hohe Sicherheitsstandards einzuhalten. Moderne Next-Gen-VPN-Lösungen passen sich nahtlos in bestehende IT-Systeme ein. Sie erfüllen die strengen VS-NfD-Anforderungen (Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch) des BSI und schützen vertrauliche Daten zuverlässig.

IT-Sicherheit „Made in Germany“ bietet Kommunen dabei hohe Standards und digitale Souveränität. Das bedeutet: Daten bleiben DSGVO-konform in Deutschland, keine Hintertüren und volle Kontrolle über die IT-Sicherheit sowie höchste Sicherheitsstandards. Hinzu kommt, dass es direkten Support vom Hersteller ohne Umwege gibt. Die Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen, heimischen Partner stärkt die digitale Souveränität von Kommunen.

VPN-Lösungen: Praktische Funktionen für Kommunen

VPN-Bypass, automatisierte Endpoint-Policy-Checks und Multi-Faktor-Authentifizierung sind nur einige Funktionen, die moderne VPN-Lösungen für Kommunen bieten. Der VPN-Bypass entlastet die VPN-Infrastruktur, spart Bandbreite und erhöht die Performance. Individuelle Sicherheitsregeln prüfen automatisch, ob sich bei allen Nutzern und Geräten alle Updates und Sicherheits-Tools auf dem aktuellen Stand befinden, bevor sie sich ins Netzwerk einwählen dürfen. Und die Multi-Faktor-Authentifizierung senkt die Gefahr von Cyberangriffen deutlich, indem sie jede Anmeldung um eine zusätzliche Sicherheitsebene ergänzt.

