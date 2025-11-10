Künstliche Intelligenz (KI) stellt IT-Infrastrukturen vor neue Herausforderungen. Flüssigkeitskühlung wird die Luftkühlung ablösen, prognostiziert Jakob Leischner, Experte für Rechenzentren bei Rittal, im „heise meets …“-Podcast.

Im Gespräch mit Matthias Tüxen erläutert Leischner, wie Rittal mit seinen modularen Container-Lösungen auf die steigenden Anforderungen von KI-Anwendungen reagiert. „Wir können mit unseren Systemen das ganze Portfolio abdecken – vom Rack über die Stromversorgung bis hin zur Kühlung“, betont der Experte.

Rechenzentren: Container ersetzen Gebäude

Container-Rechenzentren seien ein klarer Trend, so Leischner. Sie ließen sich schneller errichten als konventionelle Gebäude und seien flexibel einsetzbar – etwa als Back-up-Rechenzentrum oder für mobile Anwendungen. Selbst auf dem Dach eines Krankenhauses könne man bei ausreichender Statik Container platzieren.

Auch Sicherheitsaspekte spielen bei den Container-Lösungen eine wichtige Rolle. Leischner verweist auf Maßnahmen wie elektrisch gesicherte Zugangstüren, Videoüberwachung und Einzäunung. Die Ausfallsicherheit soll durch die redundante Auslegung der Stromversorgung und Kühlung gewährleistet sein.

Energieeffizienz: PUE-Werte unter 1,2 möglich

Flüssigkeitskühlung ermöglicht laut Leischner deutliche Verbesserungen bei der Energieeffizienz, da mit höheren Vorlauftemperaturen gearbeitet werden könne. In der LEFDAL Mine in Norwegen erreiche man mit Rittal-Technik bereits einen PUE-Wert von 1,15. Am GSI Helmholtzzentrum in Darmstadt liege der Wert sogar bei 1,07.

Leischner sieht in der Zukunft vor allem die Stromversorgung als Herausforderung. Bei KI-Anwendungen seien perspektivisch bis zu einem Megawatt pro Rack denkbar. Hier gelte es, passende Lösungen zu finden. Das Thema Kühlung habe man dagegen im Griff: „Kühlung kann mittlerweile jeder.“