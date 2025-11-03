

Richard Seidl, von allen nur Richie genannt, ist Autor, Podcaster und Berater für Software-Qualität. In der aktuellen Folge des „heise meets …“-Podcasts spricht er über seinen Weg vom technikbegeisterten Kind zum gefragten Experten – und über die Herausforderungen der Branche.

Richie Seidl erzählt, wie er schon als Kind durch seinen Vater, der bei HP arbeitete, mit Computern in Berührung kam. Das hat ihn so fasziniert, dass er seine Leidenschaft zum Beruf machte. Nach einer Ausbildung zum Nachrichtentechniker entschied er sich, Programmierer zu werden.

Software-Entwicklung: Qualität steht im Mittelpunkt

Seidl kam über Stationen als Software-Entwickler und Anforderungsingenieur zum Software-Testing. Ihm ging es immer darum, dass der Nutzer Freude an der Software hat. Er ärgert sich noch heute über eine schlechte Benutzerführung und Performance-Probleme. In der Medizintechnik lernte er, wie wichtig Software-Qualität ist, wenn es um Menschenleben geht.

Als Berater unterstützt Seidl Unternehmen dabei, ihre gewachsenen und oft komplexen IT-Systeme zu modernisieren und zu optimieren. Gerade in Deutschland sieht er noch viel Verbesserungspotenzial bei der Software-Entwicklung. Es gehe darum, den richtigen Mittelweg zwischen deutscher Gründlichkeit und agilem Vorgehen zu finden.

Digitale Zukunft: KI mit Menschlichkeit verbinden

Seidl plädiert für eine positive Sicht auf die Zukunft. Auch beim Hype-Thema KI gelte es, einen nüchternen und lösungsorientierten Blick zu bewahren. Für Software-Tester bedeute KI nicht das Aus, sondern eine Chance, sich mehr auf menschliche Aspekte zu konzentrieren. Es gehe darum, Vertrauen in die Systeme zu schaffen.

Für die Zukunft wünscht sich der Preisträger des Deutschen Software-Preises, dass die IT-Branche wieder stärker auf Menschlichkeit setzt. Nach den Erfahrungen von Pandemie und KI-Hype werde der persönliche Austausch und die Konzentration auf das Wesentliche wieder an Bedeutung gewinnen, ist Seidl überzeugt.