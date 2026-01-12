Künstliche Intelligenz (KI) ist nicht nur für Firmen ein wichtiges Werkzeug – auch Cyberkriminelle haben die Möglichkeiten der Technologie für sich entdeckt. Wie KI von Angreifern und Verteidigern genutzt wird und welche Herausforderungen damit einhergehen, diskutieren Experten im aktuellen „heise meets … “-Podcast.

Im Gespräch sind Thorben Jändling, Principal Security Specialist bei Elastic, sowie Patrick Antoun und Kevin Zimmermann von der Leitwerk AG. Leitwerk bietet seinen Kunden eine Managed-SOC-Plattform an, um Angriffe frühzeitig zu erkennen und auf sie zu reagieren. Dafür setzt das Unternehmen auf die Flexibilität und Anbindungsmöglichkeiten der Elastic-Plattform.

KI-Einsatz: Angreifer nutzen Technologie für Phishing-Mails

Laut Thorben Jändling setzen Angreifer zunehmend KI ein, um beispielsweise einzigartige Malware zu entwickeln, die von Antivirenprogrammen nicht erkannt wird. Auch für perfekt getarnte Phishing-Mails kommt die Technologie zum Einsatz. „Heutzutage kann man eine perfekte Spear-Phishing-E-Mail schreiben, die in der Sprache und Kultur der Zielfirma ist“, warnt Jändling.

Doch auch die Verteidiger setzen auf KI, wie der Elastic-Experte betont. So nutzt Elastic beispielsweise Funktionen wie Tag Discovery und einen KI-Assistenten, um Alarme zu priorisieren und Analysten bei der Einordnung zu unterstützen. „Beide Seiten sind jetzt gezwungen, diese Technologie einzusetzen “, konstatiert Jändling mit Blick auf das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Angreifern und Verteidigern.

Pragmatismus: Lösungen müssen bezahlbar bleiben

Eine Herausforderung sieht Patrick Antoun von Leitwerk vor allem darin, die Lösungen für den Mittelstand bezahlbar zu halten. „Der Mittelstand hat dieselben Anforderungen an Verfügbarkeit, Erreichbarkeit und Systeme wie große Konzerne“, gibt er zu bedenken. Doch oft stünden dafür weniger finanzielle Mittel zur Verfügung.

Laut Kevin Zimmermann ist es daher wichtig, in vielen Dingen pragmatisch zu bleiben und Themen nicht zu „zerdeklinieren“. Stattdessen gehe es darum, aktuelle Herausforderungen zu identifizieren und möglichst effizient zu lösen. Elastic biete dafür die nötige Flexibilität, so Zimmermann.

Weitere Einblicke und einen Ausblick auf kommende Entwicklungen im Bereich KI und IT-Sicherheit gibt es im vollständigen Podcast-Gespräch mit Thorben Jändling, Patrick Antoun und Kevin Zimmermann. Dort erfahren Sie auch, welche Ziele sich Leitwerk für die Zukunft gesetzt hat.