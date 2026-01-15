Wer mehrere Cloud-Anbieter nutzt, jongliert mit Risiken: Jede Schnittstelle öffnet Angreifern Türen. Spezialisierte VPN-Gateways dichten diese Schwachstellen ab und schützen die Datenströme, wie NCP engineering in einem Blog-Beitrag erklärt.

Lokale Server hier, AWS dort, Azure daneben – die Multi-Cloud verteilt Lasten, vervielfacht aber auch die Angriffsfläche. VPN-Gateways schließen Lücken zwischen den Systemen. Der VPN-Spezialist NCP engineering zeigt in einem Blog-Beitrag, wie Unternehmen ihre verteilten Strukturen schützen. Ein einzelnes Gateway reicht dafür nicht mehr aus.

VPN-Varianten: Drei Ansätze sichern verteilte Systeme

Für Multi-Cloud-Umgebungen bieten sich drei VPN-Typen an. Site-to-Site-VPNs verbinden Standorte dauerhaft miteinander – etwa das Rechenzentrum in Frankfurt mit AWS in Irland. Client-to-Site-VPNs richten sich an mobile Mitarbeiter und bauen bei Bedarf eine gesicherte Verbindung auf, wenn jemand vom Homeoffice aus auf Firmenressourcen zugreift.

Cloud-VPNs laufen komplett beim Cloud-Anbieter und brauchen keine Hardware vor Ort, sie verbinden lokale Netzwerke, Zweigstellen und mobile Geräte direkt mit den gemieteten Ressourcen. Diese Variante skaliert automatisch: Steigt der Bedarf, passt sich die Kapazität an – ohne dass IT-Teams Router umkonfigurieren müssen.

Komplexität: Mittelständler benötigen externe Unterstützung

Die Absicherung hybrider Umgebungen überfordert viele IT-Teams in kleineren Unternehmen. Themen wie Identitätsmanagement, die Kompatibilität verschiedener Sicherheitsprodukte und Compliance-Vorgaben setzen entsprechendes Fachwissen voraus.

Moderne VPN-Gateways schützen nicht mehr nur Verbindungen ins Firmennetz – sie integrieren sich in verschiedene Cloud-Umgebungen und übernehmen Benutzerdaten aus Active Directory oder Microsoft Entra ID. Zwei-Faktor-Authentifizierung, integrierte Firewalls und Network Access Control ergänzen den Schutz. So entsteht eine Sicherheitsarchitektur, die alle Ebenen der Multi-Cloud-Umgebung abdeckt.

Welche Stolpersteine bei Identitätsmanagement und Compliance in Multi-Cloud-Umgebungen lauern und wie Unternehmen sie umgehen, erläutert NCP im vollständigen Beitrag.