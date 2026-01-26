Über 80 Prozent der deutschen Unternehmen planen oder realisieren bereits Modernisierungsinitiativen. Fehlendes Know-how und fragmentierte Datenstrukturen bremsen jedoch viele Projekte aus.

Anton Rau von MongoDB erläutert im „heise meets“ …-Podcast, wie KI-Technologien Legacy-Modernisierungen beschleunigen. Der Datenbankanbieter hat über 1.300 IT-Entscheidungsträger in Deutschland befragt und dabei drei Haupttreiber identifiziert: die Implementierung moderner Technologien wie KI, Kostensenkungen und die Anpassung an neue Marktanforderungen.

Datenbankmodernisierung: Mit LLMs geht es schneller

MongoDB hat die Hypothese überprüft, ob Large Language Models bei Migrationsprojekten helfen können. Das Ergebnis: Ende-zu-Ende-Migrationen gehen bis zu fünfmal schneller über die Bühne. Die Schweizer Privatbank Lombard Odier nutzt diesen Ansatz bereits seit über zehn Jahren und modernisiert kritische Systeme wie das Portfolio-Management im laufenden Betrieb.

Die größten Herausforderungen bei Modernisierungsprojekten liegen laut Studie im fehlenden Know-how – sowohl in Bezug auf neue Technologien als auch auf die Projektdurchführung. Hinzu kommen mangelnde Infrastrukturen für Echtzeit-Datenzugriffe und Probleme mit der Datenqualität. MongoDB löst diese Probleme mit der im September 2025 vorgestellten Application Modernization Platform.

Flexible Datenmodelle: Moderne Architekturen erfüllen KI-Anforderungen

Durch das Internet haben sich die Anforderungen an Datenbanken grundlegend verändert. Statt Hunderten von Mitarbeitern greifen heute Millionen von Nutzern gleichzeitig auf Systeme zu. Das erfordert Skalierbarkeit, Performance und Sicherheit. MongoDB setzt auf ein flexibles Datenmodell, das sowohl aktuelle als auch künftige KI-Anforderungen abbilden kann.

Rau empfiehlt Unternehmen, vor einer Modernisierung zwei Fragen zu klären: Welche Initiativen sollen in den nächsten Jahren den Erfolg sichern? Und welche Herausforderungen halten die Firma aktuell davon ab? Die vollständige Studie mit allen Ergebnissen stellt MongoDB auf seiner Website bereit.