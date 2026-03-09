Geschäftsreisende kennen das Problem: Im Ausland explodieren die Mobilfunkkosten – und öffentliche WLANs sind ein Sicherheitsrisiko. Ein eSIM-basierter Datendienst mit Festpreis soll beide Schwierigkeiten lösen.

Ricardo Rodríguez Sedano vertritt den Dienst Holafly und erklärt im „heise meets …“-Podcast, wie Unternehmen mit einer einzigen eSIM ihre Mitarbeiter in über 160 Ländern online halten – ohne verbrauchsabhängige Roaming-Gebühren. Statt fragmentierter Verträge mit verschiedenen Anbietern erhalten Firmen eine zentrale Plattform, über die IT-Manager eSIMs zuweisen, verwalten und abrechnen.

Roaming-Kosten: Feste Preise ersetzen böse Überraschungen

Laut Rodríguez Sedano liegt das Kernproblem klassischer Roaming-Verträge in der verbrauchsbasierten Abrechnung. Finanzabteilungen wüssten vor einer Reise nie, welche Kosten auf sie zukommen. Eine einzige Geschäftsreise schlägt schnell mit mehreren hundert bis tausend Euro zu Buche. Der eSIM-Dienst setzt dagegen auf Festpreise: Derzeit kostet ein Monatstarif mit unbegrenztem Datenvolumen maximal 57 Euro. Tagestarife sollen in Kürze folgen.

Die Nutzung beschreibt der Fachmann als unkompliziert: Der IT-Manager weist über das sogenannte Business Center eine eSIM zu. Der Reisende scannt einen QR-Code, installiert die eSIM einmalig und aktiviert sie am Zielort per Fingertipp. Beim Wechsel zwischen Ländern – etwa von Dubai nach Indien – genügt erneut eine Berührung. Die physische SIM bleibt parallel aktiv und empfängt weiterhin Sprachanrufe.

IT-Sicherheit: Private Netze verdrängen öffentliches WLAN

Neben der Kostenkontrolle betont Rodríguez Sedano den Sicherheitsaspekt: Öffentliche WLANs an Flughäfen, in Hotels oder Cafés gelten als Einfallstor für Man-in-the-Middle-Angriffe und den Diebstahl von Anmeldedaten. Mit einer eSIM bewegen sich Geschäftsreisende stattdessen in einem privaten Mobilfunknetz. Unternehmen definieren dabei selbst, wer eine eSIM erhält und welche Nutzungsrichtlinien gelten.

Der Markt für internationale Geschäftsreisen wächst: Über 80 Prozent der Berufstätigen haben laut Rodríguez Sedano im Jahr 2025 mindestens eine Auslandsreise unternommen. Gleichzeitig steige die eSIM-Akzeptanz rasant. Seit dem Start 2024 hat der Dienst nach eigenen Angaben bereits Vereinbarungen mit mehr als 3.000 Firmenkunden geschlossen. Die vollständigen Einschätzungen und Details zu Tarifmodellen, Sicherheitsvorteilen und Zukunftstrends erläutert Ricardo Rodríguez Sedano im Podcast.