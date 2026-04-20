Angst vor Veränderung lähmt Unternehmen – unabhängig von Größe oder Branche. Ein Workshop-Konzept mit 61 Strategien soll Teams dabei helfen, Blockaden systematisch abzubauen und den Wandel aktiv in Angriff zu nehmen.

Mary Lynn Manns, langjährige Professorin an der University of North Carolina in Asheville, und der Software-Entwickler Thomas Ronzon von der w3logistics AG leiteten auf der Software-Konferenz OOP in München einen gemeinsamen Workshop. Im „heise meets …“-Podcast erklären sie, wie ihre Muster-Methode aus den Büchern „Fearless Change“ und „More Fearless Change“ in der Praxis funktioniert.

Werkzeugkasten: Muster strukturieren den Wandel

Manns vergleicht ihren Ansatz mit einem Werkzeugkasten für Hausreparaturen: Jede der 61 Strategien trägt einen eigenen Namen und lässt sich gezielt einsetzen. Das Muster „Wake-up Call“ etwa konfrontiert Kollegen mit Problemen, die ihnen bisher nicht bewusst waren. „Imagine That“ wiederum lässt Beteiligte selbst durchspielen, wie eine Veränderung ihre Arbeitswelt verbessern könnte.

Entscheidend ist laut Manns: Selbst ein CIO kann Menschen nicht leichter umstimmen als ein Praktikant. Statt Veränderung anzuordnen, müsse man eine Umgebung schaffen, in der Mitarbeiter selbst Lust auf Wandel entwickeln. Wer eine kleine Kerngruppe gewinne, setze einen Prozess in Gang, der sich schrittweise ausbreite.

Soft Skills: Technische und menschliche Seite gehören zusammen

Ronzon schildert ein Beispiel aus der Logistik: Kommissionierer, die im Konzern selten gehört werden, lieferten nach einem einfachen Gespräch – angestoßen durch eine angebotene Packung Kekse – eine Idee, die die Fehlerquote deutlich senkte. Sie wünschten sich Artikelbilder statt reiner Nummern auf dem Display. Die Trennung zwischen Hard Skills und Soft Skills hält er für überholt: Beides seien zwei Seiten einer Medaille.

Der Wert der Methode liegt laut Ronzon vor allem darin, intuitives Verhalten zu benennen und damit lehr- und wiederholbar zu machen. Wer die Muster kenne, vergesse sie nicht so leicht – und gebe sie an jüngere Kollegen weiter. Alle Details zu den Strategien und weitere Praxisbeispiele liefert der „heise meets …“-Podcast.