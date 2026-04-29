Ein Datenleck kann jedes Unternehmen jederzeit treffen. Wer gut vorbereitet ist, begrenzt den Schaden deutlich. Wer hingegen keinen Notfallplan besitzt, riskiert hohe Bußgelder, Betriebsausfälle und das Vertrauen seiner Kunden.

Die NCP engineering GmbH beleuchtet in einem aktuellen Blog-Beitrag, wie IT-Verantwortliche einen Data Breach professionell bewältigen. Behörden registrierten 2024 in den 15 wichtigsten EU-Ländern rund 130.000 Cyberangriffe – die Angreifer erbeuteten dabei auch personenbezogene und geschäftskritische Daten.

Assume Breach: IT-Teams rechnen mit erfolgreichen Angriffen

Absolute Sicherheit existiert nicht, denn der Mensch bleibt einer der größten Risikofaktoren: Beschäftigte fallen auf Social Engineering herein, nutzen schwache Passwörter oder konfigurieren Systeme fehlerhaft. Hinzu kommen komplexe Lieferketten und unentdeckte Sicherheitslücken in Software.

Sicherheitsexperten empfehlen deshalb das „Assume Breach“-Prinzip. Unternehmen gehen dabei jederzeit von einem bereits eingetretenen Vorfall aus. Diese Haltung verschiebt die Strategie von reiner Abwehr hin zur strukturierten Schadensbegrenzung, was die Reaktion im Ernstfall beschleunigt.

Incident Response: IT-Forensiker sichern digitale Beweise

In den ersten Stunden nach einem Vorfall entscheidet sich das Ausmaß des Schadens. Das IT-Team trennt betroffene Systeme sofort vom Netzwerk, sperrt kompromittierte Accounts und tauscht Passwörter, API-Keys sowie Token aus. Voreilige Neustarts oder Aufräumaktionen vernichten dagegen wichtige Spuren.

Forensiker sichern anschließend Log-Dateien und Snapshots, rekonstruieren den Angriffsverlauf und prüfen, welche Daten abgeflossen sind. Das BSI bietet dafür einen detaillierten Leitfaden zur Reaktion auf IT-Sicherheitsvorfälle. Die Erkenntnisse bestimmen Umfang und Inhalt der Pflichtmeldungen.

Welche weiteren Schritte zur Wiederherstellung der Systeme nötig sind und wie Zero Trust die Angriffsfläche dauerhaft reduziert, lesen Sie im Beitrag von NCP auf vpnhaus.com.