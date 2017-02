Für Betriebs­verlegungen und Um­züge bietet die DMG AG in wichtigen Ballungs­gebieten Deutsch­lands eine Komplett­lösung an, für die sie sich mit rund 30 Speditions­partnern zusammen­getan hat: Die Profis über­nehmen die Ver­packung (das eigent­liche Kern­geschäft des An­bieters aus dem hessischen Flörs­heim am Main) den Trans­port und be­sorgen sogar die Zwischenlagerung.

Extraraum heißt das Servicepaket, das DMG für die beteiligten Möbelspeditionen organisiert und auf dem Prinzip Selfstorage aufbaut. Während man aber für die Selbstlagerung einen Raum anmietet und selbst befüllt, können Kunden von Extraraum Fachleute damit beauftragen, komplett mit Versicherungsschutz. Interessierte errechnen auf der Internet-Buchungsplattform das erforderliche Volumen, das sich aus der Anzahl der Standardlagerboxen ergibt. Diese stehen in vier verschiedenen Größen von 0,5 bis 2,5 m³ zur Auswahl. Der Auftrag landet dann direkt beim Spediteur, der zum vereinbarten Termin vor der Tür steht, um Möbel, Akten, Geräte etc. abzuholen. Die gefüllte Box wird versiegelt und zum Lager gebracht und bei Bedarf wieder an den Kunden zurückgeliefert. DMG hat dafür Standards festgelegt und achtet – u.a. mit einem Bewertungssystem – darauf, dass die Qualität bundesweit verlässlich bleibt.