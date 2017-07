Im Inneren der der­zeitigen Digi­tali­sierung toben heftige Kämpfe um Pro­tokolle und Standards. Denn das beste Netz nützt wenig, wenn die Daten­punkte und Systeme einander nicht ver­stehen. Für den Aus­tausch elek­tro­ni­scher Rech­nungen ent­wickeln darum Deutsch­land und Frank­reich in einer ge­mein­samen Ko­opera­tion das ZUGFeRD-Format. Jüngstes Mit­glied auf der Unter­stützer­liste ist Provantis IT Solutions.

Die Firma aus Ditzingen hat im März 2017 die Version 5.5 ihrer Software ZEP – Zeiterfassung für Projekte vorgestellt, die nun das ZUGFeRD-Format unterstützt. Der IT-Planungsrat prüft derzeit, inwieweit er bei der Entwicklung des nationalen Standards XRechnung mit den ZUGFeRD-Ergebnissen arbeiten kann. „Mit der Integration von ZUGFeRD in die neue Version des ZEP-Faktura-Moduls ermöglichen wir es unseren Kunden, ihre Rechnungen elektronisch genauso einfach, schnell und sicher zu übertragen wie in Papierform“, sagt Oliver Lieven, Geschäftsführer Provantis IT Solutions. „Der große Vorteil: Mit einer elektronischen Rechnungsübertragung sparen Unternehmen eine Menge an Zeit, Aufwand und Kosten für das Ausdrucken, Kuvertieren, Frankieren und Versenden ihrer Rechnungen.“ Denn das ZUGFeRD-Format macht eine – manuelle oder automatisierte – Rechnungserfassung überflüssig: Rechnungen werden stattdessen gleich per Mail übermittelt, und zwar sowohl strukturierte Rechnungsdaten (XML) als auch das Rechnungsbild (PDF/A-3). Auf diese Weise erfüllt die Lösung außerdem die von der Finanzverwaltung geforderte revisionssichere Archivierung.

ZEP Faktura ist eines der zahlreichen Erweiterungsmodule für die ZEP-Zeiterfassungslösung. Es übernimmt die verarbeiteten Zeiten mit den in ZEP hinterlegten Stunden- und Tagessätzen automatisch für die ZUGFeRD-konforme Rechnungserstellung. Darüber hinaus unterstützt ZEP Faktura bei der Rechnungsplanung und erinnert an fällige Abrechnungstermine. Die Provantis-Lösung gehört bereits seit 2012 zu den empfohlenen Cloud-Lösungen der Telekom auf deren Business Marketplace.