AEG Power Solutions hat eine kompakte USV für Server­schränke in kleinen bis mittel­großen Rechen­zentren, im Einzel­handel oder in der Lo­gistik auf den Markt gebracht. Die Protect Plus M400 gibt es in zwei Varianten: mit 20 und mit 40 kVA.

Die Protect Plus M400 setzt sich aus 10-kVA-Modulen zusammen, die jeweils 2HE Platz brauchen. Maximal können so pro USV Leistungen von bis zu 40 kVA oder 30 kVA mit integrierter N+1-Redundanz erzielt werden. Insgesamt kann man bis zu vier Systeme parallel schalten und so eine Gesamtkapazität von 160 kVA erreichen. Die Module passen in die üblichen 19-Zoll-Racks, können aber auch frei stehend auf Rollen platziert werden. In jedem Fall sind sie einfach erreichbar und im laufenden Betrieb von einer einzelnen Person austauschbar. AEG Power Solutions gibt Wirkungsgrade von 95 % im Doppelwandlerbetrieb bis hin zu 98 % im Eco-Modus an sowie einen ausgangsseitigen Leistungsfaktor von bis zu 1. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung kann bei der Installation mit 1/1-, 3/1- oder 3/3-phasigem Eingang/Ausgang konfiguriert werden.