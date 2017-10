Zum 1. Januar 2018 wird Dr. Uwe Brandl neuer Prä­si­dent des Deut­schen Städte- und Ge­meinde­bundes. Dr. Brandl, Erster Bürger­meister der Stadt Abens­berg, ist seit 2003 auch Prä­si­dent des Bay­erischen Gemeindetages.

In dieser Funktion wird Dr. Brandl am Mittwoch, dem 18. Oktober 2017, die diesjährige KOMMUNALE in Nürnberg eröffnen, gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly und Bayerns Innenminister Dr. Joachim Hermann. Dr. Franz Dirnberger, geschäftsführendes Präsidialmitglied und Direktor des Bayerischen Gemeindetags, wird die Gäste begrüßen, den Eröffnungsvortrag mit dem Titel „Die Digitalisierung verändert unsere Welt“ hält Thomas Langkabel, National Technology Officer von Microsoft Deutschland. Die Eröffnungsveranstaltung im Nürnberger Messezentrum, NCC Mitte, Saal Brüssel, beginnt um 10 Uhr.

Die KOMMUNALE ist Deutschlands wichtigste Fachmesse für die kommunale Beschaffung und Themenbereiche wie E-Government, Energiewende oder Finanzmanagement. In letzter Zeit hat sich zunehmend ein Schwerpunkt bei EDV- und IT-Themen herausgebildet. 2017 hat die NürnbergMesse über 350 Aussteller und erwartet rund 5000 Besucher. Heuer findet außerdem erstmals die Preisverleihung der Wahl zum Kommunalen IT-Profi statt.