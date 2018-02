Stellen Sie sich vor, die globale Digitalisierung ist in vollem Gang, aber Ihr Unternehmen „muss draußen bleiben“, weil die Internet-Anbindung in Ihrer Gegend dem Rest der Welt um Lichtjahre hinterherhinkt. Bevor Sie einen Umzug in die Großstadt in Erwägung ziehen, lesen Sie, was der Unternehmer Jürgen Kaack in jahrelanger Kleinarbeit herausgefunden hat.