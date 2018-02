Die CEBIT Security Plaza hat einen würdigen Nachfolger gefunden: secIT by Heise heißt die Veranstaltung, die am 6. und 7. März 2018 im Hannover Congress Centrum, HCC stattfindet. Sechs Wochen und ein paar Tage später startet auf der Hannover Messe das Industrial Security Forum, das von Thomas Jannot, dem Herausgeber des MittelstandsWiki persönlich moderiert wird.

Anzeige

Der Ausstellungsbereich Industrial Security ist der zentrale Informationstreffpunkt für Anwender und Produktentwickler des Maschinen- und Anlagenbaus und der industriellen Automation, die ihr Wissen vertiefen wollen und industrielle Produkte vor Angriffen aus dem Netz schützen müssen.

Im Forum stehen Themen wie Security by design, Industrie-4.0-Dienste, OPC UA Security und die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Mittelpunkt. IT-Experten zeigen konkrete Lösungen und Best-Practice-Beispiele. Moderiert wird das Forum vom Herausgeber des MittelstandsWiki, der bei der Gelegenheit einen Sonderdruck zum Thema IT-Sicherheit in Industriebetrieben und vernetzten Produktionsumgebungen verteilt, und der zugleich als E-Paper erscheint. Erste Infos gibt es in den Mediadaten zum Sonderdruck.