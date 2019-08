Als Alternative zu herkömmlichen Gegengewichtstaplern bietet die Firma STILL den in vier Gewichtsklassen erhältlichen Hochhubwagen EXV-CB mit Gegengewicht und freitragenden Gabeln an. Die Geräte sollen so flexibel wie ein Stapler und so einfach bedienbar wie ein Hochhubwagen sein.

Besonders in staplerfreien Zonen oder als Alternative zu herkömmlichen Gegengewichtsstaplern wird der Einsatz von Hochhubwagen immer beliebter. Ein Vorteil liegt laut STILL darin, dass zum Führen eines Gabelstaplers eine entsprechende Ausbildung in Theorie und Praxis nötig ist, während Mitgänger-Stapler mit einer Geschwindigkeit bis 6 km/h in vielen Ländern nach kurzer Unterweisung auch ohne Staplerschein bedient werden dürfen. Dank verstellbarer Gabelzinken lassen sich sämtliche Ladungsträger aufnehmen und transportieren. Noch mehr Flexibilität ermöglichen optional bis zu drei hydraulische Funktionen für den Betrieb von Anbaugeräten. Aufgrund der freitragenden Gabeln und der damit möglichen Mastneigung können auch kleinere Durchlauf- oder Einschubregale mit leichtem Gefälle sicher bedient werden.

Mit der Neuauflage bringt STILL neben den bisherigen Tragfähigkeitsklassen 1 t, 1,2 t und 1,6 t nun eine kompakte 600-kg-Version auf den Markt. Die extrem kurze Ausführung erleichtert die Arbeit in besonders beengten Einsatzbereichen. Die Hubhöhe beträgt je nach Modell und Hubgerüst 3.324 mm bis 4.224 mm mit hohen Resttragfähigkeiten. Die Batteriespannung und Höchstfahrgeschwindigkeit bleiben dabei unverändert: Mit 24 V und 6 km/h können alle Gabelstapler der Produktserie sicher manövriert werden. Zudem besitzt der EXV-CB das optimale Fahrprogramm für jede Situation. Der Bediener kann mithilfe des Farbdisplays nicht nur auf alle Informationen zugreifen, sondern zwischen unterschiedlichen Fahrprogrammen wählen: ECO, BOOST oder Blue-Q. Die mittig angebrachte Deichsel bietet laut Hersteller immer freie Sicht.

Die OptiSpeed-Deichsel passt die Geschwindigkeit außerdem automatisch an. Sobald die Deichsel in die Senkrechtstellung gelangt, wird die Fahrgeschwindigkeit zur Sicherheit des Bedieners noch weiter reduziert. Für zusätzliche Fahrsicherheit hat STILL das Gerät serienmäßig mit der Curve-Speed-Control-Funktion ausgestattet, die die Geschwindigkeit an den Lenkwinkel anpasst. Außerdem verfügt der EXV-CB über einen tiefen Rahmen und verhindert so das Einklemmen von Füßen. Optional kann der EXV-CB mit einem seitlichen Batteriewechsel ausgestattet werden.