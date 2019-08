RuggON hat das SOL PA501 speziell für den Außendienst, die Feuerwehr und Rettungsdienste sowie für Profis im Express-Mail-Service konstruiert. Mobile Mitarbeiter sollen von der starken Performance profitieren.

Die RuggON Corporation, ein Anbieter robuster Computer, stellt ein neues Android-Tablet vor: das SOL PA501. Das gemäß GMS (Google Mobile Service) zertifizierte SOL PA501 wird von einem Octa-Core-Prozessor mit Android 9 Pie angetrieben. Das Tablet zeichnet sich laut RuggON durch eine „beeindruckende Leistungs- und Kommunikationsfähigkeit in Kombination mit langer Akkulaufzeit“ aus, wovon besonders mobile Mitarbeiter etwa bei Rettungsdiensten profitieren sollen. RuggON bezeichnet das Tablet auch als „Arbeitstier“.

Ein paar Fakten: Android 9 als Betriebssystem, Qualcomm-Prozessor Snapdragon 660, 3 GB RAM und 32 GB fester Speicher. Darüber hinaus verfügt das Tablet über ein 10,1 Zoll großes Gorilla-Glass-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln. Die Leuchtdichte beträgt 1000 cd/m². Es unterstützt die Hyper-Dimming-Technologie, die sich an alle Umgebungslichtverhältnisse anpassen kann. Der Stealth-Modus schaltet das Display, alle LED-Leuchten, die internen Lautsprecher und die drahtlose Datenübertragung aus und verhindert, dass Benutzer während kritischer Einsätze ihren Standort verraten. Der kapazitive Zehn-Punkt-Multi-Touchscreen kann bei Regen und selbst mit Arbeitshandschuhen bedient werden.

Der Akku lässt sich im laufenden Betrieb wechseln und soll so auf bis zu 26 Stunden Laufzeit kommen. Mit der Schnellladetechnologie von RuggON können User 50 % der Kapazität in nur 50 Minuten laden. Zudem hält das Tablet laut Hersteller auch Stürze aus eineinhalb Metern Höhe aus. Es arbeitet im weiten Temperaturfenster zwischen -20⁰ C und 60⁰ C. Die drahtlose Konnektivität des SOL PA501 umfasst Bluetooth 5.0, 802.11 ac mit 2×2 MU-MIMO, 4G LTE und eine NFC-Option. GPS unterstützt es ebenfalls. „Die fortschrittliche Dual-SIM-Konfiguration und das Hot-Swap-Design garantieren eine nahtlose 4G-Konnektivität während der gesamten Arbeitszeit“, so der Anbieter. Zu den erweiterbaren Optionen gehören ein Fingerabdruckleser, ein 2D-Barcodeleser mit OCR-Technologie, eine abnehmbare Tastatur, ein Fahrzeugdock, eine Handschlaufe und weiteres Zubehör.