Die DSGVO hat für viel Unsicher­heit gesorgt – auch deshalb, weil sie einige merk­würdige Lücken lässt, z.B. bei Fragen der Daten­schutz-Zerti­fi­zie­rung. Ex­perten wie Dr. Sebastian Kraska haben das früh erkannt und sind mit eigenen Um­setzungen auf den Markt gegangen.

Der Leidensdruck gerade kleiner und mittlerer Unternehmen ist weiterhin groß, berichtet Dr. Kraska im Interview vor Ort in den Räumen der Münchner Kanzlei:

„‚Was muss ich machen, um die DSGVO zu erfüllen? Unterstützen Sie mich, einen roten Faden zu finden in der Vielzahl der Anforderungen?‘ – Das ist eigentlich die häufigst gestellte Frage, die Einstiegsfrage bei Klein wie Groß: ‚Bringen Sie mir den roten Faden in das unüberschaubar dichte Thema!‘“

Die IITR Datenschutz GmbH hat für solche Zwecke Lösungen je nach Umfang der Datenverarbeitungstätigkeiten und Firmengröße im Programm: für kleine Unternehmen, die einen Teil der DSGVO-Arbeit selbst übernehmen können, eine webbasierte Datenschutzplattform mit integriertem E-Learning namens Datenschutz-Kit und für größere Unternehmen das auf den ISO-Normen 27001 (IT-Sicherheit) und 27701 ( Datenschutz-Management) aufbauende Compliance-Kit 2.0, dazu Online-Seminare und DSGVO-Trainings sowie eine Audit-Plattform zum Thema Datenschutz-Zertifizierung.

Hintergrund dieser Kombination ist zum einen die Beobachtung, dass die DSGVO Auftragsverarbeiter und Auftraggeber gemeinsam für haftbar erklärt. Der Bedarf, solche in Zeiten der Digitalisierung unumgänglichen Geschäftsbeziehungen auf eine solide – sprich: zertifizierte – Vertrauensbasis ist entsprechend groß. Grundlage jeder Konformitätsbewertungsaussage sind jedoch belastbare Informationen dazu, wie das jeweilige Unternehmen seine Vorgänge der Datenverarbeitung regelt. Im Idealfall strukturiert und dokumentiert dies ein DSMS (Datenschutz-Managementsystem) wie das Datenschutz- bzw. das Compliance-Kit.

Die grundsätzliche Struktur der DSGVO-Compliance zeichnet Dr. Kraska in Form eines antiken Tempels: Fundament sind immer die Beschäftigten selbst – schließlich sind sie es, die konkret mit Daten umgehen und entsprechend durch Schulungen vorbereitet und sensibilisiert sein sollten. Damit steht und fällt das Hauptgebäude, das drei tragende Säulen hat: das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, die Regelung der Auftragsverarbeiter und last, but noch least die IT-Sicherheit. Das Dach ganz oben bildet schließlich das Datenschutz-Handbuch. Es umfasst Richtlinien und Policies, überhaupt „irgendeine interne Dokumentation“.

Zum Thema DSGVO-Umsetzung hat IITR bereits über 200.000 Schulungen durchgeführt. Einen kleinen Eindruck davon bekommt man bereits, wenn man die Kanzlei betritt. Denn Dr. Kraska ist zugleich Sammler von DSGVO-Cartoons, die Datenschutz-Zwickmühlen prägnant in Szene setzen. Im Auftrag der IITR hat der Münchner Illustrator und Comiczeichner Christoph Schöne sogar eine eigene Kunstfigur geschaffen: „Sir Datelot“ heißt der ebenso humorvolle wie furchtlose Ritter, der bei IITR auch die Abenteuer der Schulungsunterlagen mitmacht.

