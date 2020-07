Die Kommissionierung per Pick-by-Light hat sich vor allem bei klar definierbaren Prozessen mit kurzen Auftrags­durchlauf­zeiten und kurzen Wegen bewährt. Die Effizienz und Fehler­quote des Systems hängt wesent­lich davon ab, wie gut die Display-Anzeige lesbar ist. Darum hat z.B. KBS Industrie­elektronik auf OLED umgestellt.

Bei Pick-by-Light gibt es keine Pickliste auf Papier. Stattdessen zeigen Fach­anzeigen direkt am Entnahme­fach an, welche Waren in welcher Stückzahl benötigt werden. Weil die Mitarbeiter die Entnahme außerdem per Knopfdruck quittieren, sind Fehl­kommissionierungen weitgehend ausgeschlossen. Entscheidend ist aber, dass sie die Informationen auf dem Display auf einen Blick verlässlich erkennen können.

Darum hat die KBS Industrie­elektronik GmbH aus Freiburg im Breisgau in diesem Frühjahr für ihr Komplett­system PickTerm Flexible das neue Fach­anzeigen-Modul PTF-OL-1 heraus­gebracht, das mit OLED-Technologie arbeitet. Solche Organic Light Emitting Diodes kommen z.B. auch bei den Bildschirmen von Smartphones und Tablets zum Einsatz, sie brauchen wenig Energie und kommen ohne Hintergrund­beleuchtung aus, sodass sich eine kontrast­scharfe Anzeige ergibt, die kaum mehr vom Blick­winkel abhängt. Beim PTF-OL-1 ist das Display außerdem größer geworden. Damit kann die Fach­anzeige neben der Pick­menge z.B. auch Artikel­nummer oder Kurz­beschreibungen darstellen.

Ansonsten bringt das neue Modul die bereits bewährten Funktionen mit: die zweigeteilte ovale Blickfang­leuchte (2 × 7 Farb­kombinationen, fürs Arbeiten von zwei Kommissionierern in derselben Zone), Quittierungs-, Mengen- und Funktions­tasten. Wahlweise steht auch die Quittierung per LTouch zur Verfügung, bei der ein leichtes Berühren der Blickfang­leuchte genügt, sowie die komplett berührungs­lose Quittierung via Sensor (oben oder unten am Display). Optional ist auch der externe Eingang zur Anbindung von Tastern oder Signalgebern.