Vernetzte Produktionsmaschinen, Roboter und Sensoren in einem Industriebetrieb sind prinzipiell genauso verwundbar wie ein PC in der Verwaltung. Allerdings sind hier andere Angriffsvektoren möglich als in der herkömmlichen IT. Darum muss man den Bedrohungen in der Maschinenwelt auf besondere Weise begegnen.

Von Sicherheitsproblemen kann man inzwischen täglich in den Nachrichten lesen. Meistens handelt es sich dabei um Vorfälle in der IT. Gegen diese Gefahr gibt es erprobte technische Einrichtungen und Prozesse. Neben der IT (Information Technology) gibt es aber auch noch die OT (Operational Technology).

Die technische Parallelwelt OT

Die Operational Technology ist der Bereich, in dem Computertechnik in einem Betrieb direkt in die physikalische Welt eingreift. Überall dort also, wo Computer Maschinen und Prozesse steuern oder überwachen. In der OT gelten andere Maßstäbe als in der IT, so sind die Anlagen meist im Hinblick auf Ausfallsicherheit und schnelle Kommunikation ausgelegt. Das hat Auswirkungen auf die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.

Dabei sind hier die potenziellen Gefahren eher noch größer als in der IT, denn sie richten sich direkt auf das Herz der Firmen. Steht beispielsweise die Produktion in einem Fertigungsunternehmen still, drohen empfindliche wirtschaftliche Schäden.

Das Whitepaper, das der TÜV Rheinland zusammen mit dem Security-Spezialisten Fortinet in Auftrag gegeben hat, informiert, wie Unternehmen die Sicherheit in der OT gewährleisten können und warum IT und OT zwar eng verzahnt sind, aber doch unterschiedlich behandelt werden müssen.

Diese Fragen beantwortet das Whitepaper

Warum OT-Security nicht losgelöst von IT-Security zu betrachten ist

Welche Risiken im OT-Umfeld bestehen

Warum veraltete Technik zum Sicherheitsproblem werden kann

Wie der Gesetzgeber Druck macht

Welche Maßnahmen für ein Sicherheitskonzept wichtig sind

Warum sich Investitionen in jedem Fall rechnen

Welche konkreten Anforderungen OT-Security heute erfüllen muss

Wie eine moderne OT-Verteidigungsstrategie in der Praxis aussehen kann

Wie moderne Produktionsumgebungen vor Cyberangriffen geschützt werden können

