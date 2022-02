Der Informationstechnik kommt in vielen Betrieben eine strategische Rolle zu. Denn angesichts der derzeitigen und der noch anstehenden Umwälzungen steht und fällt mit ihr die langfristige Überlebensfähigkeit. Hilfestellung bei dieser Herausforderungen bietet Entscheidern nun ein kostenloses E-Book.

Es sind anstrengende Zeiten für alle, die in mittelständischen Firmen für die Informationstechnik verantwortlich sind: Ständig werden an sie neue Aufgaben und Anforderungen herangetragen, und gleichzeitig bremsen Effekte wie der Fachkräftemangel oder die Furcht vor Angriffen die Anstrengungen. Die Diskrepanz zwischen den Ansprüchen an die IT und dem tatsächlich Machbaren wird immer größer. Da hilft es nur, kühlen Kopf zu bewahren und systematisch die Aufgabenbereiche anzugehen, die es tatsächlich wert sind.

Kompaktes Know-how zeigt die richtige IT-Strategie

Bei dieser Aufgabe hilft das kostenlose Whitepaper, „Die 9 größten IT-Herausforderungen des Mittelstands“, mit dem der Datenanalyse-Spezialist Splunk IT-Entscheidern einen praktischen Leitfaden an die Hand gibt. Das Paper arbeitet die Punkte heraus, die für die Zukunft der betrieblichen IT entscheidend sind. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) erfahren dabei auch, wie sie die jeweilige Herausforderung zielführend angehen und meistern können.

Dabei geht es nicht immer nur um die Frage, wie sich ein bestimmtes Problem überwinden läßt. Oft ist auch ein neuer Blickwinkel hilfreich. So sehen etwa viele Firmen die Unmenge gespeicherter Daten nur als Last, die Kosten verursacht (u.a. für Speicherung und schnellen Zugriff und aus Datenschutzgründen). Tatsächlich sind diese Daten aber ein wertvoller Schatz, der sich heben lässt, wenn es gelingt, diese Daten sichtbar zu machen, übergreifend zu verknüpfen und mit intelligenten Analysen auszuwerten. Dann ergeben sich daraus handfeste Wettbewerbsvorteile. Das E-Book liefert dazu einige interessante Anregungen.

Weitere Antworten, die das kostenlose E-Book liefert

Wie mittelständische Unternehmen digitale Vorreiter werden

Wie KMU dem IT-Fachkräftemangel begegnen

Wie Mittelständler die Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil nutzen

Wie gesetzliche Security-Vorgaben rechtskonform erfüllt werden können

Welche Investition in neue Software ihr Geld wirklich wert ist

Warum eine Datenstrategie für den Mittelstand überlebenswichtig ist

Wie Unternehmen Störungen ihrer Lieferketten verhindern

Das kostenlose E-Book kann gegen Angabe von Name und E-Mailadresse bei Splunk heruntergeladen werden.