Entwicklung, Herstellung, Tests – ohne Simulationen geht in der Fahrzeugtechnik heutzutage nichts mehr. Dabei kommen Supercomputer für Augmented-Reality-Darstellungen zum Einsatz, für die High-Performance-Computing-Lösungen und Highspeed-Netze nötig sind. Der Blog von RNT Rausch beleuchtet die Hintergründe.

„Virtuelle Fahrzeugmodelle gelten als hochkomplexe Systeme“, so Server- und Storage-Spezialist RNT Rausch im neuen Blog-Beitrag mit dem Titel „High Performance Computing im Fahrzeugbau“. Denn: „Sie müssen in Echtzeit auf möglichst realistisch simulierte Umgebungsbedingungen reagieren.“ Elektroautos benötigen auf der einen Seite weniger Bauteile, werden auf der anderen Seite aber mit ihren Fahrerassistenzsystemen immer smarter, autarker und komplexer. Ihre Akkus sollen eine möglichst große Reichweite ermöglichen, dürfen aber nicht zu viel Raum wegnehmen. „Damit Akkus in Elektrofahrzeugen künftig weniger Platz einnehmen und solche Lösungen schnell zur Marktreife gelangen, setzen Hersteller heute auf immer komplexere Simulationstechniken“, heißt es dazu im Blog, der im Anschluss ein Simulationsbeispiel mit Quantencomputern von Volkswagen anführt.

Wie Tesla mit Deep Learning und Supercomputern umgeht

Auch Tesla beschäftigt sich mit Supercomputern, damit der Autopilot ausreichend Rechenkapazitäten für das Deep Learning hat. Beim Sammeln von Informationen über Kameras und Sensoren im und am Fahrzeug fallen riesige Datenmengen an, die inklusive Metadaten (auch Labelling genannt) in Teslas Supercomputer gesammelt und in 4D-Vektordaten verwandelt werden. „Labelling ermöglicht zum Beispiel, über weitere Kameraaufzeichnungen des Fahrzeugs oder anderen Fahrzeugen am selben Ort die Straße, Maskierungseffekte und die Kinematik realistisch nachzubauen“, so RNT Rausch im Blog. Damit auch äußerst unwahrscheinliche Szenarien beim Autopiloten nicht unter den Tisch fallen, finden die entsprechenden Simulationen in neuronalen 4D-Netzen statt. Der Autopilot soll das hier Gelernte später in den realen Fahrbetrieb einfließen lassen und dadurch noch mehr Sicherheit bieten. Welche Vorteile Simulationen bei Tests an Fahrerassistenz- und Multimediasystemen bieten und was Storage-Lösungen in der High-Performance-Computing-Umgebung können müssen, erfahren Sie hier.