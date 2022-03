Diesmal zu Gast bei Gisela Strnad: Technologietrendforscher und Buchautor Dr. Mario Herger. Der langjährige SAP-Entwicklungsleiter und -Innovationsstratege lebt seit über 20 Jahren im Silicon Valley, berät Firmen und schreibt Bücher. Im Podcast spricht er über die Furcht vor neuen Technologien.

Dr. Mario Herger hat bereits einige Bücher verfasst, darunter „Corona als Chance: Was nach der Krise anders sein wird“, „Sorry not sorry: Die Kunst, wie man sich nicht entschuldigt“ oder „Das Silicon Valley Mindset: Was wir vom Innovationsweltmeister lernen und mit unseren Stärken verbinden können“. In seinem aktuellen, im August 2021 veröffentlichten Buch „Future Angst: Wie wir von Innovationsvorreitern zu Innovationsnachzüglern wurden und wie wir die German Angst überwinden“ beschäftigt sich Dr. Mario Herger mit den Ängsten, die Menschen mit neuen Technologien verbinden und den Herausforderungen unserer Zeit. Darin fordert er den Leser auf, die Perspektive zu wechseln und Technologien in einem anderen Licht zu sehen. „Ich wundere mich, warum es so eine Technologiefeindlichkeit auf der einen Seite gibt, wir aber immer dringend und unbedingt Innovationen im eigenen Unternehmen haben möchten“, sagt er im „heise meets … Der Entscheider-Talk“-Podcast. In Bezug auf Deutschland merkt er an: „Deutschland ist nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern auch des German Engineering – es gibt einen doppelt so hohen Anteil an Ingenieuren in der Bevölkerung wie beispielsweise in einigen asiatischen Ländern oder in den USA. Aber dann fürchten wir uns vor den Technologien anderer.“

Welche historischen Beispiele es gibt

Denn: „Wir sind genetisch so veranlagt, dass Neues uns Angst einflößt oder zumindest ein Faktor für Unsicherheit ist.“ Am Beispiel des Stethoskops zeigt Herger im Anschluss auf, wie lange es dauerte, bis die neue Erfindung damals von den meisten Ärzten akzeptiert wurde. Auch andere Erfindungen wie beispielsweise der Spiegel trafen erst auf viel Skepsis und waren vor 200 Jahren noch extrem teuer. Heute empfinden wir die genannten Gegenstände als völlig selbstverständlich und lachen über Ängste vor ihnen. Welche historischen Beispiele Herger noch anführt, wie man Übergänge meistern und neue Technologien anders betrachten kann, das erfahren Sie, wenn Sie den „Diesen Podcast jetzt anhören“-Button anklicken.