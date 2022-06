Diesmal unterhält sich Gisela Strnad über das Thema Journalismus und was er heute können muss. Dafür hat sie zwei Kollegen und eine Kollegin von Heise eingeladen, mit denen sie über die deutsche Medienlandschaft und die Funktion des Journalismus in der Demokratie diskutiert.

Das Trio besteht aus Hannah Monderkamp, Managing Editor New Media, Tobias Knaack, stellvertretender Chefredakteur von heise online, sowie Dr. Jürgen Rink, Chefredakteur des Computertechnik-Magazins c´t. Gemeinsam beleuchten sie im neuen „heise meets … Der Entscheider-Talk“-Podcast das Thema moderner Journalismus und vor welchen Herausforderungen und Veränderungen er steht. Denn eines ist klar: Die Medienbranche verändert sich drastisch, die alten Geschäftsmodelle funktionieren nur noch teilweise. „Am unabhängigen Journalismus zerrt ziemlich viel“, sagt Dr. Jürgen Rink. „Das kann die Anzeigenabteilungen sein, das kann die Geschäftsführung sein, die auf die Zahlen schauen muss, denn der Verlag muss ja überleben. Das können Unternehmen sein, die versuchen, bei uns im Fachjournalismus durch Produkte und Influencer Einfluss zu nehmen. Abseits des Fachjournalismus können es auch Politiker sein.“ Für den c´t-Chefredakteur bedeutet dies: „Dagegen muss man sich wehren. Für meine Redaktion heißt unabhängiger Journalismus, dass die Redakteure frei von jeglicher Einflussnahme recherchieren. Bei uns wird nichts übernommen, was wir nicht selbst nachgeprüft haben. Es ist erstaunlich, dass man das 2022 so betonen muss.“

Weitere Gesprächsthemen

Im weiteren Verlauf des Podcasts geht es beispielsweise um die elementare Rolle des Journalismus als vierte Gewalt, indem er einordnet und verschiedene Perspektiven beleuchtet. Auch die vom Grundgesetz garantierte Meinungsfreiheit wird besprochen, ebenso wie die Pressefreiheit und der Druck, der heutzutage auf Redakteuren und Redakteurinnen lastet. Dies und noch viel mehr erfahren Sie detailliert, wenn Sie den „Diesen Podcast jetzt anhören“-Button anklicken.