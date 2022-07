Heute beleuchtet Gisela Strnad in ihrem Podcast das Thema digitale Landwirtschaft und welche Vorteile sie hat. Dazu hat sie den Landwirt Peter Rühmkorf sowie den Professor und Geoinformatiker Damian Bargiel eingeladen, der auch Geschäftsführer des Start-up-Unternehmens CORAmaps ist.

„Ich beschäftige mich mit Geodaten im allumfassenden Sinne“, sagt Professor Dr. und Geoinformatiker Damian Bargiel im neuen „heise meets … Der Entscheider-Talk“-Podcast über seine Arbeit. „Geodaten sind zunächst mal Daten, die eine Geoposition haben, also zum Beispiel Handydaten. Ich beschäftige mich aber schwerpunktmäßig mit Daten von Plattformen wie Drohnen oder Satelliten, die unsere Erde in der Regel aus relativ großer Entfernung erfassen.“ Dabei geht es einerseits um Fragen, wie diese Informationen entstehen und welche Technologien dahinterstecken. Andererseits, so Bargiel, geht es auch um das Thema, wie man diese Daten mithilfe von Maschinen interpretieren kann. „Maschinen müssen die Informationen ableiten, die diese Bilder uns liefern“, sagt er. Landwirt Peter Rühmkorf erklärt, wie sich die Landwirtschaft in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert hat. „Man muss weiterhin säen, düngen und ernten, jedoch hat die moderne Technik sich um einiges verbessert und vieles vereinfacht in der Landwirtschaft. Die Maschinen steuern sich selbst, aber einstellen muss man sie noch selbst.“

Immer mehr Landwirte geben auf

Im weiteren Verlauf des Gesprächs nennt der Landwirt konkrete Technologien, die die Landwirtschaft effektiver machen und die Umwelt besser schützen sollen. Dennoch geben immer mehr Landwirte auf – die Kosten steigen, aber die Preise für Milch oder Getreide sind im Vergleich kaum gestiegen. Hinzu kommen viele gesetzliche Auflagen, die den Bauern das Leben schwer machen. Aber ganz hoffnungslos ist es nicht, so können zum Beispiel Satellitendaten den Landwirten helfen. An dieser Stelle kommt das Satellitensystem und Erdbeobachtungsprogramm COPERNICUS ins Spiel, das hilfreiche Informationen zu einer effektiveren Flächenbewirtschaftung liefern kann. Worum es sich dabei genau handelt und welchen Beitrag ein Start-up-Unternehmen wie CORAmaps leisten kann, das erfahren Sie, wenn Sie den Podcast gleich hier unten anklicken.