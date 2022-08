In dieser Woche unterhält sich Gisela Strnad im Podcast mit Michael Hanisch, Head of Technology bei AWS Deutschland. Die Gesprächsthemen der beiden: die Digitalisierung, Cloud-Services und der derzeitige Stand in dieser Hinsicht in Deutschland.

Amazon Web Services (AWS) wächst und wächst, stellt Gisela Strnad zu Beginn des neuen „heise meets … Der Entscheider-Talk“-Podcasts fest. „Ich bin dort seit über zehn Jahren dabei“, sagt Michael Hanisch über seinen Arbeitgeber, „die letzten Jahre als Head of Technology für den deutschen Markt. Meine Mission ist, die IT mehr zu einem wertschöpfenden Teil des Unternehmens zu machen, also dafür zu sorgen, dass die IT sich transformieren kann und mehr das Business insgesamt unterstützt.“ Den Begriff Cloud-Services definiert er so: „Zum einen geht es darum, IT-Dienstleistungen im weitesten Sinne in einem On-demand-Modell anzubieten.“ Hier kann man Ressourcen (etwa Server oder Netzwerkverbindungen) mit einem flexiblen Preismodell hinzubuchen, wenn man sie gerade braucht, aber auch wieder abbestellen, wenn kein Bedarf mehr besteht. Das spart Kosten und bietet viel Raum für Experimente.

Wo die Cloud Vorteile bringt

Auf die Frage, welche Auswirkungen Cloud-Services auf die Digitalisierung haben, antwortet Michael Hanisch: „Ich sehe die Cloud als einen sehr wichtigen Treiber für Digitalisierungsbestrebungen in Unternehmen. Sie haben schon Gedanken oder Projekte in der Schublade, die sie gern umsetzen wollen, die Frage ist nur, wie sie das machen können. In ganz vielen Unternehmen ist es schon schwierig, die entsprechenden Entwickler und IT-Ressourcen zu finden – und da hilft die Cloud natürlich. Weil ich mit der gleichen Mannschaft mehr machen und mehr automatisieren kann.“ Das, so Hanisch, verursache weniger Aufwand für den reinen Betrieb, die IT-Fachleute können sich so stärker auf neue Projekte konzentrieren. Im Anschluss spricht der AWS-Mann über eine Studie zum Thema Cloud-Nutzung in Deutschland, die sein Arbeitgeber in Auftrag gegeben hat. Was dabei herausgekommen ist und noch viel mehr erfahren Sie, wenn Sie den Podcast gleich hier unten anklicken.