Diese Woche unterhält sich Gisela Strnad mit zwei Damen von Dell Technologies Deutschland: Ute Riester (Senior Managerin Field Product & Marketing Management) und Christina Poetzsch (Field-Marketing-Managerin Client Solutions). Im Mittelpunkt des Podcasts steht das Thema Nachhaltigkeit.

Was können große Unternehmen gegen den Klimawandel und die Umweltverschmutzung unternehmen? Diese Frage stellt Gisela Strnad nach einem langen und heißen Sommer im neuen „heise meets … Der Entscheider-Talk“-Podcast. Dell Technologies nimmt diese Herausforderung grenzübergreifend sehr ernst und zählt das Thema Nachhaltigkeit zu den drei größten Zielen des Unternehmens. „Der Global E-Waste Monitor hat prognostiziert, dass wir über 53 Millionen Tonnen Elektroschrott produzieren – pro Jahr“, sagt Christina Poetzsch. „Das sind pro Bewohner unserer Erde über sieben Kilogramm. Das Verrückte dabei ist, dass wir nur 17 Prozent davon recyceln. Das heißt, wir haben einen wahnsinnig großen Berg von Elektroschrott vor uns.“ Dell Technologies stellt deshalb das Thema Recycling in den Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsstrategie: Für jedes Gerät, das Dell verkauft, soll ein gleichwertiges Produkt recycelt werden. Auch bei der Verpackung setzt der Konzern an: „Wir werden hundert Prozent unserer Verpackungen aus recycelten oder erneuerbaren Materialien herstellen“, so Poetzsch.

Die Gesamtbetrachtung macht den Unterschied

Ute Riester erklärt das starke Engagement bei Dell für Nachhaltigkeit und die Vorgehensweise so: „Das Thema Sustainability ist ein absolut zentrales Element bei uns – in der gesamten Planung. Wir beginnen bei der Produktentwicklung, das geht über den Service bis hin zu Recycling und der Wiederverwendung aufbereiteter Produkte. Diese Gesamtbetrachtung macht letztlich auch den Unterschied.“ Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen – nicht alles muss gleich weggeschmissen werden. „Wir fokussieren uns nicht nur auf den reinen Klimawandel, sondern generell auf den Schutz der Umwelt.“ Was es mit der Konzeptstudie „Luna“ auf sich hat und noch viel mehr erfahren Sie, wenn Sie den Podcast gleich hier unten anklicken.