Im August erschien das „Gamescom-Special 2022“ bei der Heise Medien GmbH & Co. KG zur gleichnamigen Messe in Köln, das den aktuellen Spielemarkt und die entsprechende Hardware beleuchtet. Das achtseitige Special steht nun im MittelstandsWiki-Pressezentrum als PDF zum kostenlosen Download bereit.

Im ersten Beitrag mit dem Titel „Aufgebohrtes Spielerlebnis“ nimmt Autor Axel Oppermann die Gaming-Hardware-Trends des Jahres 2022 genauer unter die Lupe. Er schreibt: „Wer spielt und es ernst meint, braucht Bauteile und Peripherie, die auf Spitzenlasten, Reaktionsgeschwindigkeit und lange Nächte optimiert sind.“ Als Trends erkennt er beispielsweise leistungsstarke Windows-Laptops, innovative Kühlsysteme für Desktop-PCs und Grafikkarten für ein immersives Spielgefühl. Im weiteren Verlauf des Artikels nennt er neue Produkte von Firmen wie etwa Acer, AMD, Medion oder Western Digital. Des Weiteren betrachtet er den PC-Markt als Ganzen und meint: „Während laut Gartner der PC-Markt im zweiten Quartal 2022 weltweit um über 12 % geschrumpft ist und in der EMEA-Region die PC-Lieferungen sogar um 18 % zurückgingen, zeigt sich der Markt für Gaming-PCs davon relativ unbeeindruckt.“ Zum leidigen Thema Lieferketten merkt er an, dass es für Spieler nun wieder einfacher wird, an entsprechende Gaming-PCs zu kommen. „Der Markt für High-End-Gaming-Hardware brummt also weiter – und bietet eine zunehmend größere Auswahl“, so Oppermann.

Das große Geschäft mit dem Daddeln

In seinem zweiten Beitrag mit dem Titel „Größer als ganz großes Kino" analysiert Oppermann hingegen den aktuellen Spielemarkt und schreibt über die Games-Entwickler: „Sie haben die Lizenz zum Gelddrucken" und bezeichnet das Zocken als „King and Queen der Unterhaltung". Mittlerweile existiert eine Industrie, die einen weltweiten Jahresumsatz von über 200 Milliarden US-Dollar erzielt – Tendenz steigend. In fünf Jahren wird ein globaler Jahresumsatz von rund 340 Milliarden US-Dollar erwartet. Auch in Deutschland wächst der Markt für Computerspiele und Hardware Jahr für Jahr, stellt der Autor fest. Er blickt zurück in die Vergangenheit und beleuchtet die Entwicklung von Videogames – von der Spielhalle in den Anfangstagen bis hin zum heutigen Status quo. Außerdem beschreibt er das Vorgehen der beiden Branchenriesen Sony und Microsoft.