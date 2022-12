Diesmal hat sich Gisela Strnad mit Sigrid Stinnes zum Gespräch verabredet. Die Geschäftsführerin Innovation & Design bei Accenture betont, wie wichtig Innovationen und agiles Verhalten heutzutage sind, damit sich Unternehmen am Markt behaupten können.

„Innovationen zu skalieren, das ist die größte Herausforderung“, sagt Sigrid Stinnes von Accenture in diesem „heise meets … Der Entscheider-Talk“-Podcast. „Dort helfen wir, dort setzen wir an“, so die Geschäftsführerin für Innovation & Design. „Es gibt genügend Piloten und Prototypen, aber die wirklich auf den Markt zu bringen, das ist die Innovation, die einen trägt.“ Alleine die Entwicklung eines neuen Produkts reicht nicht, die Innovation muss die Menschen auch erreichen. Genau dabei hilft Accenture, und dabei sollen die Kundenbedürfnisse stets im Mittelpunkt stehen. Laut Sigrid Stinnes ist es in unsicheren Zeiten extrem wichtig, nach neuen Geschäftsmodellen zu schauen. „Es kann sich heute kein Unternehmen mehr leisten, eine Fünf-Jahres-Strategie festzulegen und zu sagen: Da will ich hin und genauso mache ich es. Ich muss sehr agil vorgehen, aber das ist eine große Herausforderung, weil ich auch die Menschen im Unternehmen permanent mitnehmen muss.“ Erschwerend kommen makroökonomische, politische und technologische Einflüsse hinzu, die sich jederzeit ändern können – von Lieferkettenproblemen mal ganz abgesehen.

Ein Beispiel aus der Praxis

Im Anschluss nennt Sigrid Stinnes ein Beispiel für agiles, innovatives Verhalten im positiven Sinn: Eine Firma, die auf den Verkauf von Eintrittskarten spezialisiert war, seit Beginn der Pandemie aber Covid-19-Testcenter aufbaut. Denn Konzerte und ähnliche Veranstaltungen gab es ja plötzlich nicht mehr. „Das ist nicht deren Kernkompetenz, denn vorher haben sie Tickets verkauft – so ein Mindset und solche Mitarbeiter zu haben, die das auch mitmachen, das ist wichtig.“ Wie Accenture auf Kunden eingeht, wie sich ein Kulturwandel in Unternehmen umsetzen lässt, welche Rolle Nachhaltigkeit spielt und noch viel mehr erfahren Sie, wenn Sie den Podcast gleich hier unten anklicken.