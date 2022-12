Unter dem Motto „Die Zukunft ist immer besser als die Vergangenheit“ hat sich Gisela Strnad diesmal mit Prof. Dr. Ulrich Reinhardt zum Gespräch verabredet. Als wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen weiß er, wovon er spricht. Ein Blick in die Glaskugel.

Die letzten Jahre waren für viele Menschen nicht leicht: Inflation, Krieg in Europa, Klimawandel, Pandemie – und, und, und. Viele Bürger fragen sich: Wann geht es endlich wieder aufwärts? „Ich bin Zukunftswissenschaftler“, sagt Prof. Dr. Ulrich Reinhardt zu Beginn dieses „heise meets … Der Entscheider-Talk“-Podcasts. „Das heißt, ich setze mich wissenschaftlich mit der Zukunft auseinander. Dabei interessiert mich nicht nur die Frage, wie werden wir morgen leben, sondern vor allem die Frage, wie wollen wir eigentlich morgen leben.“ Zur konkreten Situation Ende 2022 sagt er über die Stimmung in Deutschland: „Sie ist in der Tat sehr angespannt. Es sind zumindest gefühlt ungewöhnliche Zeiten, aber man darf nicht vergessen: Herausforderungen gehören dazu.“ Denn ein Leben ohne Herausforderungen ist auf Dauer auch kein Spaß und langweilig.

In jeder Krise steckt auch eine Chance

Zum Lebensstandard im Vergleich mit der Vor-Corona-Zeit sagt der Zukunftsforscher: „Wenn wir uns die Lebensqualität und den Lebensstandard anschauen, dann werden wir mit Sicherheit dort wieder hinkommen. Die Lebensqualität und der Lebensstandard werden auch wieder weiter steigen und höher sein als vor Corona und vor Ausbruch des Krieges. Das ist historisch immer so gewesen.“ Im Anschluss nennt der Professor einschneidende Krisen wie zum Beispiel die Ölkrise in den Siebzigern, den 11. September 2001 oder den Kalten Krieg. „Nach jeder Krise ist das Leben weitergegangen, und wir haben uns weiterentwickelt – auch als Gesellschaft. Das wird mit Sicherheit auch dieses Mal so sein.“ Dennoch verklären viele Menschen die Vergangenheit: Früher war alles besser, so der Tenor. Prof. Dr. Ulrich Reinhardt sieht darin einen Schutzmechanismus. „Wir erinnern uns in unserem Gehirn immer eher an das Gute als an das Schlechte.“ In der Gegenwart sehen wir laut Zukunftsforschung hingegen eher die Herausforderungen, zumindest in Deutschland. Was der Professor noch über Zukunftsängste in der Bevölkerung erzählt, das erfahren Sie, wenn Sie den Podcast gleich hier unten anklicken.