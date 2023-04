Etablierte Unternehmen laufen Gefahr, in verkrusteten Strukturen zu erstarren. Wie Entscheider frischen Wind in die Firma bringen und eine Start-up-Mentalität etablieren können, erklärt Marco Schmid von Schmid Elektronik im Gespräch mit Podcast-Gastgeber Sebastian Gerstl.

Marco Schmid ist Coach, Engineer und CEO der familiengeführten Elektronikfirma Schmid Elektronik, die in der Schweiz residiert, seit 50 Jahren existiert und sich unter anderem mit dem Thema Energieeffizienz beschäftigt. Er schaffte es, dem traditionellen Familienunternehmen neues Leben einzuhauchen und es entscheidend in Richtung Zukunft zu lenken. Im „heise meets … der Entscheider-Talk“-Podcast spricht er mit Podcast-Moderator Sebastian Gerstel darüber, warum er das gemacht und wie er es geschafft hat. „Was ich euch heute erzählen möchte, das war völlig ungeplant“, holt der Schweizer aus und verweist auf das Jahr 2015, als er ein Buch mit dem Titel „Silicon Valley: Was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt“ von Christoph Keese in die Hände bekam. „Das hat mich aufgewühlt, man hat gesehen, wie mutig die waren, dieser Pioniergeist. Es war der Mut, Neues zu wagen.“ Hinzu kamen damals Geschäftsreisen nach China, die ihm einen anderen Umgang mit Kunden zeigten. Aus dieser Mischung wuchs der Wunsch, etwas zu verändern und das Innovations- und Wissensmanagement auf neue Beine zu stellen, denn Europa fahre nur „mit angezogener Handbremse“, so Schmid.

Rennen mit der Zeit

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärt der Schweizer, welches Projekt ihm zusätzlichen Rückenwind bei den Veränderungen gab: Seine Firma bekam die Chance vom einem großen Energieunternehmen, für ein Rennen für energieeffiziente Rennfahrzeuge ein Live-Telemetrie-System zu entwickeln – und zwar innerhalb weniger Wochen! Dieses extrem ambitionierte und in dieser Zeit kaum umsetzbare Projekt weckte die Neugier, den Ehrgeiz und den Forschergeist, er und sein Team waren plötzlich in neuen Bahnen unterwegs und erblickten neue Perspektiven. „Du kriegst eine Möglichkeit – und dann musst du schnell entscheiden: Pack ich’s oder lass ich’s?“ Er merkte schnell, dass das Thema Energieeffizienz, um das es auch in diesem Rennen ging, elementar wichtig ist, „denn hier geht es um die Zukunft der Mobilität“, erklärt der Ingenieur. Der Erfolg des Projekts veränderte seinen Blick auf die Firmenprozesse, die er entsprechend anpasste. Was Unternehmen noch beim Innovationsmanagement und der Transformation helfen kann, verrät er im weiteren Verlauf des Gesprächs.